Скрипальці відмовили в посадці на рейс Ryanair із 200-річним інструментом (фото)

Всесвітньо відомій французькій скрипальці Естер Абрамі відмовили в посадці на рейс, оскільки музичний інструмент на 1 см виходив за габарити ручної поклажі. Також їй відмовилися продати під скрипку окреме місце.

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Скрипалька з класичною освітою, яка закінчила Королівський коледж музики в Лондоні та здобула ступінь магістра в Королівській консерваторії Бірмінгема, Естер Абрамі розкритикувала авіакомпанію Ryanair за нібито погане поводження з нею, коли вона намагалася вилетіти з французького Марселя до Берліна для запису свого третього студійного альбому. Про це пише видання New York Post.

"Я вперше зіткнулася з такою грубістю і публічним приниженням", — зізналася Абрамі в соцмережах своїм підписникам.

Як виявилося, перед самою посадкою на рейс її зупинили і сказали, що вона не може сісти зі своєю скрипкою. Скрипалька зізналася, що запропонувала заплатити будь-яку ціну, щоб узяти двохсотлітній інструмент майстра Жана-Батиста Війома із собою, але в компанії відмовилися.

27-річна уродженка Франції заявила, що пропонувала купити додаткове місце в літаку, але співробітники Ryanair повідомили їй, що рейс уже закритий, і вона, незважаючи на те, що салон не був заповнений, не зможе викупити його.

Естер Абрамі Фото: estherabrami.com

Абрамі стверджувала, що її скрипка крихка і цінна, тоді як авіакомпанія висунула жорсткий ультиматум здати інструмент разом з рештою багажу або покинути аеропорт.

Співробітники Ryanair, стверджує виконавиця класичної музики, змусили її поставити футляр на підлогу, вийняти скрипку і покласти її в "місце для вимірювання валіз".

"Вимога до довжини ручної поклажі, яку я вже оплатила, — 55 см. Моя скрипка розміром 56 см, вона поміщалася по діагоналі, а в іншому була на 1 см довшою", — поділилася подробицями музикантка.

Естер Абрамі Фото: facebook.com/estherabramiviolin

Також Абрамі сказала, що їй "неймовірно пощастило" забронювати інший рейс іншої авіакомпанії, яка не завдала їй клопоту з перевезенням її улюбленої скрипки, оскільки пропуск рейсу часто означає втрату можливостей.

Після того, як цей випадок став надбанням громадськості, в авіакомпанії заявили, що "скрипалі, які подорожують із Ryanair, повинні дотримуватися тих самих правил, що й усі інші: якщо багаж підходить, його можна підняти на борт, а якщо ні, то його відправляють у багажне відділення".

Естер Абрамі Фото: facebook.com/estherabramiviolin

Однак шанувальники Абрамі та її колеги-музиканти висловили обурення щодо інциденту, пообіцявши більше ніколи не користуватися послугами такої клієнтонеорієнтованої компанії.

Нагадаємо, як писав Фокус, скрипалька Еріка Карпенедо зіграла класичну п'єсу Вівальді "Пори року: Зима" за участю звуку двигуна V8 McLaren GT.

Також ми писали, що лоукостер Ryanair висадив пасажирів не в тому аеропорту в Марокко. Водночас на вулиці було 40 градусів спеки, а автобуси, які мали доставити людей у правильне місце, прибули із затримкою.