Британська симфонія: звук двигуна McLaren GT поєднали зі скрипкою Вівальді (відео)
McLaren привітала з прийдешніми святами своїх американських клієнтів. Для цього суперкар GT підіграв класичній п'єсі Вівальді.
У McLaren показали, наскільки мелодійно звучать їхні автомобілі. Для цього звук двигуна суперкара GT поєднали зі скрипкою Вівальді. Результат виклали на YouTube-каналі творчої продюсерської компанії The Outbound Life.
У McLaren вирішили незвичайно привітати з прийдешніми святами своїх американських клієнтів. Для цього бренд звернувся до творчої продюсерської компанії The Outbound Life, щоб створити видовищний ролик.
У "святковій листівці" скрипалька Еріка Карпенедо грає класичну п'єсу Вівальді "Пори року. Зима". Музичний продюсер Джон Блазуччі розробив спеціальне аранжування за участю звуку двигуна V8 McLaren GT, який доповнює композицію.
"Ми були раді співпрацювати з McLaren у цьому проєкті, тому що ми знали, що ми можемо створити твір, який представить GT у новому світі. Ми хотіли створити для глядачів захопливий досвід, який вони б запам'ятали", — поділилися Коді й Кайлер Маккормік, керівники продюсерської компанії The Outbound Life.
McLaren GT був представлений у 2019 році як модель для далеких поїздок. Вона має найм'якшу підвіску в модельному ряду бренду й найбільший багажник.Важливо
4,0-літровий V8 McLaren GT з подвійним турбонаддувом розвиває потужність 612 к. Від 0 до 100 км/год суперкар розганяється за 3,2 секунди. Максимальна швидкість становить 326 км/год.
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