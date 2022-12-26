Британська симфонія: звук двигуна McLaren GT поєднали зі скрипкою Вівальді (відео)

McLaren привітала з прийдешніми святами своїх американських клієнтів. Для цього суперкар GT підіграв класичній п'єсі Вівальді.

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У McLaren показали, наскільки мелодійно звучать їхні автомобілі. Для цього звук двигуна суперкара GT поєднали зі скрипкою Вівальді. Результат виклали на YouTube-каналі творчої продюсерської компанії The Outbound Life.

У McLaren вирішили незвичайно привітати з прийдешніми святами своїх американських клієнтів. Для цього бренд звернувся до творчої продюсерської компанії The Outbound Life, щоб створити видовищний ролик.

У "святковій листівці" скрипалька Еріка Карпенедо грає класичну п'єсу Вівальді "Пори року. Зима". Музичний продюсер Джон Блазуччі розробив спеціальне аранжування за участю звуку двигуна V8 McLaren GT, який доповнює композицію.

[ + – ] V8 від McLaren GT відмінно поєднується зі скрипкою

"Ми були раді співпрацювати з McLaren у цьому проєкті, тому що ми знали, що ми можемо створити твір, який представить GT у новому світі. Ми хотіли створити для глядачів захопливий досвід, який вони б запам'ятали", — поділилися Коді й Кайлер Маккормік, керівники продюсерської компанії The Outbound Life.

McLaren GT був представлений у 2019 році як модель для далеких поїздок. Вона має найм'якшу підвіску в модельному ряду бренду й найбільший багажник.

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4,0-літровий V8 McLaren GT з подвійним турбонаддувом розвиває потужність 612 к. Від 0 до 100 км/год суперкар розганяється за 3,2 секунди. Максимальна швидкість становить 326 км/год.

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