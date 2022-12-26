Британская симфония: звук двигателя McLaren GT объединили со скрипкой Вивальди (видео)

McLaren поздравила с наступающими праздниками своих американских клиентов. Для этого суперкар GT подыграл классической пьесе Вивальди.

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В McLaren показали, насколько мелодично звучат их автомобили. Для этого звук двигателя суперкара GT объединили со скрипкой Вивальди. Результат выложили на YouTube-канале творческой продюсерской компании The Outbound Life.

В McLaren решили необычно поздравить с наступающими праздниками своих американских клиентов. Для этого бренд обратился к творческой продюсерской компании The Outbound Life, чтобы создать зрелищный минутный ролик.

В "праздничной открытке" скрипачка Эрика Карпенедо играет классическую пьесу Вивальди "Времена года: Зима". Музыкальный продюсер Джон Блазуччи разработал специальную аранжировку с участием звука двигателя V8 McLaren GT, который дополняет композицию.

[ + – ] V8 от McLaren GT отлично сочетается со скрипкой

"Мы были рады сотрудничать с McLaren в этом проекте, потому что мы знали, что мы можем создать произведение, которое представит GT в новом свете. Мы хотели создать для зрителей захватывающий опыт, который они бы запомнили", — поделился Коди и Кайлер Маккормик, руководители продюсерской компании The Outbound Life.

Напомним, что McLaren GT был представлен в 2019 году как модель для дальних поездок. У нее самая мягкая подвеска в модельном ряду бренда и самый большой багажник.

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4,0-литровый V8 McLaren GT с двойным турбонаддувом развивает мощность 612 л.с. От 0 до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 326 км/ч.

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