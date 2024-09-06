Скрипачке отказали в посадке на рейс Ryanair с 200-летним инструментом (фото)

Всемирно известной французской скрипачке Эстер Абрами отказали в посадке на рейс, так как музыкальный инструмент на 1 см выходил за габариты ручной клади. Также ей отказались продать под скрипку отдельное место.

Related video

Скрипачка с классическим образованием, окончившая Королевский колледж музыки в Лондоне и получившая степень магистра в Королевской консерватории Бирмингема Эстер Абрами, раскритиковала авиакомпанию Ryanair за якобы плохое обращение с ней, когда она пыталась вылететь из французского Марселя в Берлин для записи своего третьего студийного альбома. Об этом пишет издание New York Post.

"Я впервые столкнулась с такой грубостью и публичным унижением", — призналась Абрами в соцсетях своим подписчикам.

Как оказалось, перед самой посадкой на рейс ее остановили и сказали, что она не может сесть со своей скрипкой. Скрипачка призналась, что предложила заплатить любую цену, чтобы взять двухсотлетний инструмент мастера Жана-Батиста Вийома с собой, но в компании отказались.

27-летняя уроженка Франции заявила, что предлагала купить дополнительное место в самолете, но сотрудники Ryanair сообщили ей, что рейс уже закрыт, и она, несмотря на то, что салон был не заполнен, не сможет выкупить его.

Эстер Абрами Фото: estherabrami.com

Абрами утверждала, что ее скрипка хрупкая и ценная, в то время как авиакомпания выдвинула жесткий ультиматум сдать инструмент вместе с остальным багажом или покинуть аэропорт.

Сотрудники Ryanair, утверждает исполнительница классической музыки, заставили ее поставить футляр на пол, вынуть скрипку и положить ее в "место для измерения чемоданов".

"Требование к длине ручной клади, которую я уже оплатила, — 55 см. Моя скрипка размером 56 см, она помещалась по диагонали, а в остальном была на 1 см длиннее", — поделилась подробностями музыкант.

Эстер Абрами Фото: facebook.com/estherabramiviolin

Также Абрами сказала, что ей "невероятно повезло" забронировать другой рейс другой авиакомпании, которая не доставила ей хлопот с перевозкой ее любимой скрипки, поскольку пропуск рейса часто означает потерю возможностей.

После того, как данный случай стал достоянием общественности, в авиакомпании заявили, что "скрипачи, путешествующие с Ryanair, должны соблюдать те же правила, что и все остальные: если багаж подходит, его можно поднять на борт, а если нет, то он отправляется в багажное отделение".

Эстер Абрами Фото: facebook.com/estherabramiviolin

Однако поклонники Абрами и ее коллеги-музыканты выразили возмущение по поводу инцидента, пообещав больше никогда не пользоваться услугами такой клиентонеориентированной компании.

Напомним, как писал Фокус, скрипачка Эрика Карпенедо сыграла классическую пьесу Вивальди "Времена года: Зима" с участием звука двигателя V8 McLaren GT.

Также м писали, что лоукостер Ryanair высадил пассажиров не в том аэропорту в Марокко. При этом на улице было 40 градусов жары, а автобусы, которые должны были доставить людей в правильное место, прибыли с задержкой.