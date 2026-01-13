Тысячи людей застряли в популярной среди туристов стране: что произошло (фото)

Тысячи туристов застряли в Лапландии из-за отмены авиарейсов в Великобританию из-за сильных морозов. Температура в аэропорту Киттила в Финляндии достигла -35°C, что привело к отмене рейсов в Лондон, Бристоль, Манчестер, Париж и Амстердам.

В зимние месяцы путешественники направляются в северную Финляндию, чтобы насладиться снежной страной чудес и полюбоваться полярным сиянием. Об этом пишет The Sun.

Из-за сильных минусовых температур туристы были вынуждены оставаться в Арктическом регионе. Эти морозные условия затрудняют удаление льда с самолетов — важный процесс для обеспечения безопасности полетов.

Это также может привести к замерзанию оборудования для заправки и технического обслуживания на земле перед взлетом. Ожидается, что на днях в Лапландии будет еще холоднее, а метеорологическое агентство Финляндии прогнозирует температуру -39°C.

Это особенно суровая зима для этого региона, где обычно средняя зимняя температура составляет -14°C, лишь изредка опускаясь до -30°C.

Для туристов, которые останавливаются на соседних горнолыжных курортах, ближайшей коммерческой авиабазой является аэропорт Киттила.

А для тех, кто хочет посетить дом Санта-Клауса, ближайшим к нему будет рейс в Рованиеми. Рейсы в и из Киттили были отменены в пятницу и субботу, а один рейс из Рованиеми был отменен в воскресенье.

Оператор аэропорта Финляндии, Finavia, сообщил телерадиокомпании Yle, что влага в воздухе ухудшает ситуацию, создавая скользкий иней.

Это также сделало дороги опасными, а Fintraffic, служба контроля дорожного движения страны, предупредила о гололеде в регионе.

Необычно холодная погода является результатом шторма, который проходит над северной Европой, что вызвало снижение температуры и перебои в путешествиях во Франции, Германии и Великобритании.

Шторм принес сильные порывы ветра, а на синоптики объявили редкое красное предупреждение об "опасных, штормовых" ветрах на юго-западе.

