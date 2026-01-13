Тисячі людей застрягли в популярній серед туристів країні: що сталося (фото)

Тисячі туристів застрягли в Лапландії через скасування рейсів до Великої Британії через сильні морози. Температура в аеропорту Кіттіла у Фінляндії досягла -35°C, що призвело до скасування рейсів до Лондона, Брістоля, Манчестера, Парижа та Амстердама.

У зимові місяці мандрівники прямують до північної Фінляндії, щоб насолодитися сніжною країною чудес та помилуватися полярним сяйвом. Про це пише The Sun.

У Європі масово скасовують рейси

Через сильні мінусові температури туристи були змушені залишатися в Арктичному регіоні. Ці морозні умови ускладнюють видалення льоду з літаків — важливий процес для забезпечення безпеки польотів.

Це також може призвести до замерзання обладнання для заправки та технічного обслуговування на землі перед злетом. Очікується, що на днях у Лапландії буде ще холодніше, а метеорологічне агентство Фінляндії прогнозує температуру -39°C.

Це особливо сувора зима для цього регіону, де зазвичай середня зимова температура становить -14°C, лише зрідка опускаючись до -30°C.

Для туристів, які зупиняються на сусідніх гірськолижних курортах, найближчою комерційною авіабазою є аеропорт Кіттіла.

Аеропорт Кіттіла Фото: The Sun

А для тих, хто хоче відвідати дім Санта-Клауса, найближчим до нього буде рейс до Рованіємі. Рейси до та з Кіттіли були скасовані в п'ятницю та суботу, а один рейс з Рованіємі був скасований у неділю.

Оператор аеропорту Фінляндії, Finavia, повідомив телерадіокомпанії Yle, що волога в повітрі погіршує ситуацію, створюючи слизький іній.

Це також зробило дороги небезпечними, а Fintraffic, служба контролю дорожнього руху країни, попередила про ожеледицю в регіоні.

Чому в Європі сильні морози

Незвично холодна погода є результатом шторму, який проходить над північною Європою, що спричинив зниження температури та перебої в подорожах у Франції, Німеччині та Великій Британії.

Шторм приніс сильні пориви вітру, а на синоптики оголосили рідкісне червоне попередження про "небезпечні, штормові" вітри на південному заході.

