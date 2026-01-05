Один з найбільших аеропортів Європи скасував 450 рейсів: що сталося

Один з найзавантаженіших аеропортів Європи був змушений скасувати 450 рейсів. Тисячі людей постраждали від цього.

Сотні рейсів у великому європейському аеропорту було скасовано через сніг та низькі температури. Про це пише The Sun.

Скасовано сотні рейсів в аеропорту

Амстердамський аеропорт Схіпхол у Нідерландах є головним транспортним вузлом для британців, які подорожують до Європи та здійснюють пересадки на далекомагістральні рейси. Аеропорт скасував 450 рейсів через погодні умови.

Нідерландське інформаційне агентство ANP також попередило, що очікується, що ця кількість зростатиме протягом дня.

Скасовано всі маршрути до та з Великої Британії. А оскільки літаки короткомагістральних рейсів перевозять від 150 до 200 пасажирів, це означає, що тисячі британців постраждають від інциденту.

Відео дня

KLM, національний перевізник Нідерландів, найбільше постраждав від скасування. Вони заявили в онлайн-заяві: "Через зимову погоду, що триває, повітряний рух у Схіпголі порушений. З минулої п'ятниці KLM, на жаль, довелося скасувати сотні рейсів до та з Схіпголу. Очікується, що зимові умови продовжаться в найближчі дні".

Через скасування постраждали тисячі людей Фото: Unsplash

Що робити людям

Авіакомпанія вже скасувала 300 рейсів і заявила, що очікується, що це число зросте. Людям рекомендується зв'язатися зі своєю авіакомпанією перед подорожжю, щоб дізнатися, чи їхній рейс все ще виконується.

Якщо його скасовано, авіакомпанії повинні перебронювати вас на наступний доступний рейс, навіть якщо це інша авіакомпанія. Якщо ви погоджуєтесь на відшкодування від авіакомпанії, вона більше не несе обов'язку піклуватися про альтернативні рейси чи готелі.

А через погодні умови, які "вийшли з-під контролю авіакомпанії", ви також не зможете вимагати компенсації за будь-які затримки.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка детально розповіла, який багаж може спричинити проблеми під час проходження контролю в аеропорту.

Wizz Air, одна з провідних авіакомпаній Європи, оголосила про подальше розширення своєї діяльності в аеропорту Варшава-Шопена.

Крім того, Фокус писав, як отримати найзручніше місце в літаку Ryanair: пасажирам дали цінну пораду.