З Варшави можна буде полетіти в 5 нових міст Європи: Wizz Air запускає додаткові маршрути

Wizz Air, одна з провідних авіакомпаній Європи, оголосила про подальше розширення своєї діяльності в аеропорту Варшава-Шопена. У літньому сезоні 2026 року перевізник додасть ще один літак Airbus A321neo, збільшивши кількість базованих у польській столиці повітряних суден до 15.

Паралельно з інвестиціями у флот Wizz Air запускає п’ять нових міжнародних маршрутів із Варшави. Нові рейси з’єднають столицю Польщі з Фару (Португалія), Брашовом (Румунія), Ламеція-Терме (Італія), Таллінном (Естонія) та Міноркою (Іспанія) — останній напрямок стане абсолютно новою станцією в мережі авіакомпанії. Квитки вже доступні за цінами від 99 злотих (1100 грн) на сайті wizzair.com та у мобільному застосунку Wizz Air, повідомляє пресслужба компанії.

Нові напрямки Wizz Air

Нові маршрути значно розширюють маршрутну мережу Wizz Air з Варшави, пропонуючи пасажирам широкий вибір туристичних і культурних напрямків. Фару відкриває прямий доступ до регіону Алгарве з його мальовничим узбережжям і м’яким кліматом, Брашов — до серця Трансильванії з середньовічною спадщиною та гірськими пейзажами. Ламеція-Терме посилює сполучення з півднем Італії та регіоном Калабрія, а Таллінн поєднує Варшаву з однією з найдинамічніших столиць Північної Європи.

Особливою подією стане відкриття рейсів на Мінорку — вперше в історії Wizz Air розпочне польоти на Балеарський острів. Напрямок надасть польським мандрівникам прямий доступ до одного з найпопулярніших середземноморських курортів Іспанії, відомого своїми природними ландшафтами, чистими пляжами та орієнтацією на сталий туризм.

Нові маршрути Wizz Air з Варшави

Варшава – Фару: вівторок, субота, від 269 PLN (3100 грн), з 31 березня 2026;

Варшава – Брашов: вівторок, субота, від 109 PLN (1200 грн), з 9 червня 2026;

Варшава – Ламеція-Терме: понеділок, середа, п’ятниця, від 159 PLN (1800 грн), з 30 березня 2026;

Варшава – Таллінн: щодня, від 99 PLN (1100 грн), з 29 березня 2026;

Варшава – Мінорка (Маон): середа, неділя, від 159 PLN (1800 грн), з 29 березня 2026.

