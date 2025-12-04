Ryanair відновить рейси за 2 тижні: лоукостери готуються до польотів в Україну після мирної угоди

Авіакомпанії-лоукостери Ryanair, Wizz Air та EasyJet готуються до запуску рейсів в Україну, щойно буде підписано мирну угоду та відкрито для пасажирів аеропорти. В компаніях очікують "бум" так званого "туризму катастроф" і повернення українців додому.

Про наміри компаній Ryanair та Wizz Air пише 4 грудня Finantial Times. Також налагодити авіасполучення з українськими аеропортами планує EasyJet, яка раніше до України не літала.

Плани Ryanair на польоти в Україну

Генеральний директор Ryanair Едді Вілсон розповідав, що керівництво компанії відвідало ключові аеропорти України та планує збільшити кількість пасажирів з довоєнних 1,5 млн до 4 млн на рік. Відновити рейси планується до Києва, Львова та Одеси.

"Ми б почали продаж квитків на рейси протягом двох тижнів, питання лише в тому, коли буде безпечно літати", — сказав гендиректор.

Він додав, що компанія має літаки в 95 аеропортах по всій Європі, і труднощів з набором 4 млн пасажирів на рейси в Україну не буде.

Wizz Air

Генеральний директор Wizz Air Йозеф Вараді в інтерв'ю Financial Times заявив, що компанія планує протягом двох років після підписання мирної угоди мати в Україні 15 літаків, а за сім років кількість має бути збільшена до 50.

"Ми запланували це, і як тільки повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою діяльність. Відновлення польотів буде для нас значною можливістю", — зазначив Вараді.

Він також прогнозує хвилю "туризму катастроф" в Україну, коли мандрівники відвідують місця, постраждалі від техногенних чи природних катастроф.

"Коли впала Берлінська стіна, мільйони людей поїхали туди, щоб це побачити", — нагадав гендиректор Wizz Air.

Лоукостер Wizz Air, штаб-квартира якого знаходиться в Угорщині, у 2021 році здійснив понад 5 000 рейсів до України.

EasyJet

Можливість польотів до України розглядає також компанія EasyJet, яка раніше не мала рейсів до українських аеропортів. Її генеральний директор Кентон Джарвіс вважає, що Україна може стати "найбільшим будівельним проєктом Європи", а українці почнуть масово повертатися додому, коли це стане безпечно.

"З оперативного погляду, управління повітряним рухом можна розпочати досить швидко, все залежить від стану аеропортів і злітно-посадкових смуг, а також від того, чи термінали та злітно-посадкові смуги відповідають найвищим стандартам безпеки", — зазначив гендиректор EasyJet.

Втім, на відміну від Ryanair і Wizz Air, компанія EasyJet не має планів на розміщення в Україні своїх літаків у найближчому майбутньому.

Польоти в Україну до 2022 року

Автори статті зазначили, що до пандемії COVID-19 у 2019 році до України прилетіло майже 15 млн пасажирів, що стало піком авіаперевезень. У 2021 році, перед повномасштабним вторгненням РФ, за даними авіаційної консалтингової компанії Cirium авіарейсами до України скористалися близько 10,8 млн людей.

Наразі Агентство з безпеки авіації Європейського союзу не радить авіакомпаніям літати над українським повітряним простором і здійснювати в країні посадки, оскільки російська військова агресія створює ризики для безпеки цивільних літаків.

"Зокрема, існує ризик як навмисного націлювання, так і помилкової ідентифікації цивільних літаків", — попередили в агентстві.

Журналісти нагадали, що 2014 року під час польоту над сходом України був збитий літак Malaysia Airlines рейсу MH17 — Європейський суд з прав людини визнав РФ винною в цій катастрофі.

Нагадаємо, 25 березня ЗМІ писали, що європейська авіакомпанія Wizz Air заявила про плани відновити польоти в Україну. Гендиректор лоукостера Йозеф Вараді розповідав про наміри відкрити сотні маршрутів протягом пів року після відкриття українського неба та заявляв, що переговори з аеропортами Львова та Києва вже ведуться.

В лютому Йозеф Вараді зазначав, що польоти в Україну відновлять тільки після оголошення припинення вогню, за шість тижнів Wizz Air планує відновити близько 30 вхідних маршрутів.