Ryanair возобновит рейсы через 2 недели: лоукостеры готовятся к полетам в Украину после мирного соглашения

Авиакомпании-лоукостеры Ryanair, Wizz Air и EasyJet готовятся к запуску рейсов в Украину, как только будет подписано мирное соглашение и открыты для пассажиров аэропорты. В компаниях ожидают "бум" так называемого "туризма катастроф" и возвращения украинцев домой.

О намерениях компаний Ryanair и Wizz Air пишет 4 декабря Finantial Times. Также наладить авиасообщение с украинскими аэропортами планирует EasyJet, которая ранее в Украину не летала.

Планы Ryanair на полеты в Украину

Генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон рассказывал, что руководство компании посетило ключевые аэропорты Украины и планирует увеличить количество пассажиров с довоенных 1,5 млн до 4 млн в год. Возобновить рейсы планируется в Киев, Львов и Одессу.

"Мы бы начали продажу билетов на рейсы в течение двух недель, вопрос лишь в том, когда будет безопасно летать", — сказал гендиректор.

Он добавил, что компания имеет самолеты в 95 аэропортах по всей Европе, и трудностей с набором 4 млн пассажиров на рейсы в Украину не будет.

Wizz Air

Генеральный директор Wizz Air Йозеф Варади в интервью Financial Times заявил, что компания планирует в течение двух лет после подписания мирного соглашения иметь в Украине 15 самолетов, а через семь лет количество должно быть увеличено до 50.

"Мы запланировали это, и как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро возобновим свою деятельность. Возобновление полетов будет для нас значительной возможностью", — отметил Варади.

Он также прогнозирует волну "туризма катастроф" в Украину, когда путешественники посещают места, пострадавшие от техногенных или природных катастроф.

"Когда упала Берлинская стена, миллионы людей поехали туда, чтобы это увидеть", — напомнил гендиректор Wizz Air.

Лоукостер Wizz Air, штаб-квартира которого находится в Венгрии, в 2021 году совершил более 5 000 рейсов в Украину.

EasyJet

Возможность полетов в Украину рассматривает также компания EasyJet, которая ранее не имела рейсов в украинские аэропорты. Ее генеральный директор Кентон Джарвис считает, что Украина может стать "крупнейшим строительным проектом Европы", а украинцы начнут массово возвращаться домой, когда это станет безопасно.

"С оперативной точки зрения, управление воздушным движением можно начать достаточно быстро, все зависит от состояния аэропортов и взлетно-посадочных полос, а также от того, соответствуют ли терминалы и взлетно-посадочные полосы самым высоким стандартам безопасности", — отметил гендиректор EasyJet.

Впрочем, в отличие от Ryanair и Wizz Air, компания EasyJet не имеет планов на размещение в Украине своих самолетов в ближайшем будущем.

Полеты в Украину до 2022 года

Авторы статьи отметили, что до пандемии COVID-19 в 2019 году в Украину прилетело почти 15 млн пассажиров, что стало пиком авиаперевозок. В 2021 году, перед полномасштабным вторжением РФ, по данным авиационной консалтинговой компании Cirium авиарейсами в Украину воспользовались около 10,8 млн человек.

Сейчас Агентство по безопасности авиации Европейского союза не советует авиакомпаниям летать над украинским воздушным пространством и совершать в стране посадки, поскольку российская военная агрессия создает риски для безопасности гражданских самолетов.

"В частности, существует риск как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолетов", — предупредили в агентстве.

Журналисты напомнили, что в 2014 году во время полета над востоком Украины был сбит самолет Malaysia Airlines рейса MH17 — Европейский суд по правам человека признал РФ виновной в этой катастрофе.

Напомним, 25 марта СМИ писали, что европейская авиакомпания Wizz Air заявила о планах возобновить полеты в Украину. Гендиректор лоукостера Йозеф Варади рассказывал о намерениях открыть сотни маршрутов в течение полугода после открытия украинского неба и заявлял, что переговоры с аэропортами Львова и Киева уже ведутся.

В феврале Йозеф Варади отмечал, что полеты в Украину возобновят только после объявления прекращения огня, за шесть недель Wizz Air планирует восстановить около 30 входящих маршрутов.