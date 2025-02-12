Полеты в Украину: когда авиакомпании Wizz Air и Ryanair запустят самолеты
Безопасное открытие воздушного пространства потребует времени. Лоукостеры хотят восстановить маршруты в Украину за несколько недель после остановки боевых действий.
Авиакомпания Wizz Air следом за Ryanair хочет возобновить полеты в Украину. Генеральный директор компании Йозеф Варади рассказал агентству Reuters, что полеты возобновятся только после объявления о прекращении огня.
Wizz Air планирует за шесть недель возобновить около 30 входных маршрутов. По словам Варади, у компании есть твердый план по возобновлению полетов в Украину.
"Как только будет объявлено о прекращении огня, тогда мы рассмотрим возможность перезапуска", — комментирует он.
Европейское агентство по безопасности полетов оценило, что на безопасное открытие воздушного пространства Украины уйдет от шести до восьми недель. Wizz Air уже готовится к этому.
Варади сообщил, что в течение шести месяцев после окончания конфликта Wizz Air возобновит работу баз в Киеве и Львове. До полномасштабной войны в Украине в 2021 году авиакомпания занимала третье место на украинском рынке с долей 10,1%.
Ryanair также готовит план возобновления полетов в Украину. Ее гендиректор Майкл О'Лири рассчитывает, что начать полеты в Украину можно после четырех-шести недель с момента окончания боевых действий
"Очень надеюсь, что это произойдет в этом году", — подчеркнул он.
Напомним, в Украине озвучивали идеи открытия аэропортов в западной части страны. Авиаэксперты предупреждали, что это крайне опасная идея.
Юристы говорили, что авиаперевозчики несут ответственность при несчастном случае во время полетов. Данное правило касается и военного времени.