Авиакомпания Ryanair разрабатывает план возобновления полетов в Украину, — The Telegraph

Аэропорты Киева и Львова к приему пассажирских самолетов уже готовы, рассказал СЕО авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири. В планах лоукостера открытие 24 маршрутов.

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Ирландская авиакомпания Ryanair уже разрабатывает план возобновления полетов в Украину. Об этом пишет издание The Telegraph.

По словам генерального директора авиакомпании Майкла О'Лири, лоукостер разрабатывает план, позволяющий начать полеты в Украину уже течение четырех-шести недель после окончания боевых действий, поскольку без официального прекращения войны Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) не позволит летать над Украиной гражданским судам.

"Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году", — отметил топ-менеджер, пояснив, что подобные планы составляются, поскольку президент США настаивает на прекращении огня.

В планах Ryanair, которая до полномасштабного вторжения являлась вторым по величине авиаперевозчиком в стране, открытие около 24 маршрутов, обслуживающих Киев и Львов за счет перенаправления самолетов, базирующихся в аэропортах Станстед в Лондоне и Орли в Париже.

О'Лири сообщил, что Киев и Львов уже готовы к работе, а инфраструктура аэропортов запускается каждую неделю, чтобы гарантировать ее работоспособность.

При этом он предупредил, что возобновление сообщения с Одессой может занять больше времени из-за разрушения, вызванных войной, а аэропорты в восточных и южных регионах "практически разрушены".

Как отмечается, в 2024 году Майкл О'Лири посещал Украину и 10-часовое путешествие по железной дороге из Польши оказалось, по его словам, "мучительным". И поезд, уверен он, после окончания войны не будет практичным способом возвращения домой для миллионов украинцев, перемещенных по всей Европе.

Напомним, в январе сервис отслеживания авиадвижения Flightradar24 зафиксировал сразу три авиалайнера, которые якобы пролетали вблизи Ужгорода, а затем изменили курс и продолжили движение над территорией Румынии. Впрочем, как сообщили Фокусу в компании Wizz Air, с начала полномасштабного вторжения перевозчик из соображений безопасности не совершил ни одного рейса с использованием украинского или российского воздушного пространства.

Авиаэксперт Валерий Романенко отмечал, что до аэропорта "Борисполь" баллистическая ракета сможет долететь за пару минут. И без полного закрытия украинского неба гражданские авиакомпании даже не получат страховой полис, необходимый для осуществления своей деятельности.