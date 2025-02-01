"Речь идет о месяцах": Спецпредставитель Трампа сделал прогноз относительно прекращения войны в Украине

Окончание российско-украинской войны также в интересах США, отметил Кит Келлог. Для этого американский президент Дональд Трамп создает рычаги влияния как для Москвы, так и для Киева.

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Завершение войны в Украине возможно за 100 дней. Об этом в программе "Специальный репортаж" на телеканале Fox News заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Генерал-лейтенант в отставке отметил, что война закончится "в течение нескольких месяцев, но точно не лет", добавив, что это должно быть быстрое решение для обеих стран.

Сейчас президент США Дональд Трамп создает соответствующие рычаги для обеих сторон, поскольку, по мнению Кит Келлога, глава Белого дома "знает, где и как нажать".

"Он умело заключает любые сделки", — подчеркнул бывший офицер.

К тому же, заметил экс-военный, решение вопроса российско-украинской войны также в интересах и национальной безопасности США.

"Если мы сможем остановить эту войну, то это будет выгодно всему миру, включая Соединенные Штаты", — резюмировал представитель администрации Трампа.

Напомним, что 22 января появилась информация, что Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу добиться завершения войны в Украине за 100 дней.

Также сообщалось, что 8 января Кит Келлог заявил, что Трамп пытается спасти суверенитет Украины, собираясь добиться справедливости.

Фокус писал, что российский президент Владимир Путин заявил о готовности России вести переговоры по поводу войны в Украине. Но, по словам главы Кремля, сначала надо решить "особо важные вопросы".