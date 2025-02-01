"Йдеться про місяці": Спецпредставник Трампа зробив прогноз щодо припинення війни в Україні

Закінчення російсько-української війни також в інтересах США, зазначив Кіт Келлог. Для цього американський президент Дональд Трамп створює важелі впливу як для Москви, так і для Києва.

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Завершення війни в Україні можливе за 100 днів. Про це у програмі "Спеціальний репортаж" на телеканалі Fox News заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Генерал-лейтенант у відставці зазначив, що війна закінчиться "впродовж кількох місяців, але точно не років", додавши, що це має бути швидке рішення для обох країн.

Наразі президент США Дональд Трамп створює відповідні важелі для обох сторін, оскільки, на думку Кіт Келлога, очільник Білого дому "знає, де і як натиснути".

"Він уміло укладає будь-які угоди", — наголосив колишній офіцер.

До того ж, підкреслив екс-військовий, розв'язання питання російсько-української війни також в інтересах і національної безпеки США.

"Якщо ми зможемо зупинити цю війну, то це буде вигідно всьому світу, включно зі Сполученими Штатами", — резюмував представник адміністрації Трампа.

Нагадаємо, що 22 січня з'явилася інформація про те, що Трамп доручив своєму спецпосланцю Кіту Келлогу домогтися завершення війни в Україні за 100 днів.

Також повідомлялося, що 8 січня Кіт Келлог заявив, що Трамп намагається врятувати суверенітет України, збираючись домогтися справедливості.

Фокус писав, що російський президент Володимир Путін заявив про готовність Росії вести переговори з приводу війни в Україні. Але, за словами очільники Кремля, спочатку треба вирішити "особливо важливі питання".