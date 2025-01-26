ЗМІ написали про "мирний план Трампа" для України: в ОП відреагували

За словами глави ОП Андрія Єрмака, "мирні плани" за "100 днів" — це вкидання, які найчастіше публікують росіяни.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував повідомлення про ймовірний "100-денний мирний план Трампа". Пост опубліковано в Telegram-каналі.

"Жодних "мирних планів" за "100 днів" у медіа не існує в реальності. Під це маскують тільки вкидання, які найчастіше легалізують росіяни", — заявив він.

Реакція ОП на публікацію про "мирний план Трампа" для України

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував пост, у якому йшлося з посиланням на ЗМІ, що план президента США Дональда Трампа, розрахований на 100 днів, передбачає завершення війни до 9 травня. Повідомлялося, що план нібито передали Україні через європейських дипломатів. Зазначалося, що президент України Володимир Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів України з главою Кремля Володимиром Путіним.

Публікація про "мирний план Трампа" для України

Нагадаємо, що 22 січня з'явилася інформація про те, що Трамп доручив своєму спецпосланцю Кіту Келлогу домогтися завершення війни в Україні за 100 днів.

Також повідомлялося, що 8 січня Кіт Келлог заявив, що Трамп намагається врятувати суверенітет України, не намагається віддати Путіну або росіянам що-небудь, а намагається домогтися справедливості.