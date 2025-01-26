СМИ написали о "мирном плане Трампа" для Украины: в ОП отреагировали

По словам главы ОП Андрея Ермака, "мирные планы" за "100 дней" — это вбросы, которые чаще всего публикуют россияне.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал сообщения предполагаемом "100-дневном мирном плане Трампа". Пост опубликован в Telegram-канале.

"Никаких "мирных планов" за "100 дней" у медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне", — заявил он.

Реакция ОП на публикацию о "мирном плане Трампа" для Украины

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал пост, в котором говорилось со ссылкой на СМИ, что план президента США Дональда Трампа, рассчитанный на 100 дней, предполагает завершение войны до 9 мая. Сообщалось, что план якобы передали Украине через европейских дипломатов. Отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров Украины с главой Кремля Владимиром Путиным.

Публикация о "мирном плане Трампа" для Украины

Напомним, что 22 января появилась информация о том, что Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу добиться завершения войны в Украине за 100 дней.

Также сообщалось, что 8 января Кит Келлог заявил, что Трамп пытается спасти суверенитет Украины, не пытается отдать Путину или россиянам что-либо, а пытается добиться справедливости.