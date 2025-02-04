Авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів в Україну, — The Telegraph

Аеропорти Києва та Львова до прийому пасажирських літаків уже готові, розповів СЕО авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі. У планах лоукостера відкриття 24 маршрутів.

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Ірландська авіакомпанія Ryanair уже розробляє план відновлення польотів в Україну. Про це пише видання The Telegraph.

За словами генерального директора авіакомпанії Майкла О'Лірі, лоукостер розробляє план, який дасть змогу почати польоти в Україну вже протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення бойових дій, оскільки без офіційного припинення війни Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) не дасть змоги літати над Україною цивільним суднам.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року", — зазначив топ-менеджер, пояснивши, що такі плани складаються, оскільки президент США наполягає на припиненні вогню.

У планах Ryanair, яка до повномасштабного вторгнення була другим за величиною авіаперевізником у країні, відкриття близько 24 маршрутів, які обслуговують Київ і Львів за рахунок перенаправлення літаків, що базуються в аеропортах Станстед у Лондоні та Орлі в Парижі.

О'Лірі повідомив, що Київ і Львів уже готові до роботи, а інфраструктура аеропортів запускається щотижня, щоб гарантувати її працездатність.

Водночас він попередив, що відновлення сполучення з Одесою може зайняти більше часу через руйнування, спричинені війною, а аеропорти у східних і південних регіонах "практично зруйновані".

Як зазначається, 2024 року Майкл О'Лірі відвідував Україну і 10-годинна подорож залізницею з Польщі виявилася, за його словами, "болісною". І поїзд, упевнений він, після закінчення війни не буде практичним способом повернення додому для мільйонів українців, переміщених по всій Європі.

Нагадаємо, у січні сервіс відстеження авіаруху Flightradar24 зафіксував одразу три авіалайнери, які нібито пролітали поблизу Ужгорода, а потім змінили курс і продовжили рух над територією Румунії. Утім, як повідомили Фокусу в компанії Wizz Air, від початку повномасштабного вторгнення перевізник із міркувань безпеки не здійснив жодного рейсу з використанням українського або російського повітряного простору.

Авіаексперт Валерій Романенко зазначав, що до аеропорту "Бориспіль" балістична ракета зможе долетіти за пару хвилин. І без повного закриття українського неба цивільні авіакомпанії навіть не отримають страховий поліс, необхідний для здійснення своєї діяльності.