"Это полная ерунда": эксперт опроверг заявления мэра Львова об открытии аэропортов в Украине

Андрей Садовый ранее заявил, что по этому вопросу, вероятно, будет принято политическое решение. Однако, по мнению Константина Криволапа, существуют нормы ИКАО, с которыми "договориться" невозможно.

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Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире КИЕВ24 раскритиковал заявление мэра Львова Андрея Садового о возможности возобновления работы аэропортов в Украине в ближайшее время. По его словам, обеспечение безопасности полетов требует реальной защиты от возможных угроз, в том числе баллистических атак.

Криволап подчеркнул, что текущий уровень защиты, даже в городах с развернутыми системами ПВО, остается недостаточным для безопасного функционирования гражданской авиации. А политического решения по этому вопросу быть не может, так как существуют международные нормы и интересы страховых компаний.

Например, существуют нормы ИКАО — это стандарт Международной организации гражданской авиации, в которых содержатся требования к физическим и техническим характеристикам, конфигурации, материальной части, персонала и другим элементам авиасообщения. И с этими нормами "договариваться" невозможно, убежден эксперт.

"Политического решения в вопросах безопасности не может быть. Политик не может сказать, что это будет безопасно. Это, извиняюсь, полная ерунда!" — сказал Криволап.

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Возобновление полетов: юрист объяснил, кто будет отвечать за безопасность пассажиров

Кроме того возникает вопрос, может ли мэр Львова обеспечить безопасность пассажиров, самолетов и персонала аэропортов, как это требуют нормы ИКАО. В особенности это касается прилета баллистических ракет. Таким образом в условиях продолжающейся войны и угрозы ракетных ударов добиться разрешения на возобновление международных рейсов будет невозможно.

"Как может политик обеспечить безопасность, не имея систем Patriot? Ведь мы до сих пор не получили шесть таких комплексов", — добавил эксперт.

Ранее городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в 2025 году в Украине "однозначно" начнут работать несколько аэропортов. По его словам, для этого есть "технические и другие возможности", но окончательное решение должно быть политическим. Однако конкретных деталей относительно аэропортов или условий их работы Садовый не раскрыл.

Напомним, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что международные партнеры не хотят дополнительно предоставлять Украине ЗРК Patriot. По его словам, обещанные пять комплексов уже предоставили и больше Киеву ничего не обещали.