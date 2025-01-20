Партнеры не хотят предоставлять Украине системы Patriot: ветеран назвал причину (видео)

По словам Евгения Дикого, в течение российско-украинской войны у Киева не будет достаточного количества противовоздушной помощи. "Железное небо" появится после ее завершения.

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Международные партнеры не хотят предоставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они чувствуют, что российские ракеты могут полететь на них. Об этом в эфире "Новости.LIVE" рассказал военный аналитик, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Дикий о ЗРК Patriot 25:37 — 27:39

"Они уже всерьез даже начинают рассматривать вариант, что российские ракеты полетят и на них. И у них тоже кроме Patriot более ничего нет, что бы перехватывало. Вся безопасность Европы обеспечивается именно американскими Patriot, соответственно, они все считанные", — отметил он.

Эксперт добавил, что партнеры уже выполнили обещания по поставке ЗРК Patriot. По словам Евгения Дикого, обещанные пять комплексов уже предоставили Украине и больше Киеву ничего не обещали.

Он также вспомнил передачу системы Patriot Украине Румынией в 2024 году. Экс-командир батальона "Айдар" рассказал, что теперь страна будет ждать изготовления новой системы до конца 2026 года.

"Поэтому, я думаю, что достаточно ПВО в рамках этой войны у нас так и не будет. Да, у нас когда-то будет "железное небо", у нас когда-то будет все покрыто нашим ПВО, но это уже задача на после войны. Эту войну нам надо пережить с недостаточным ПВО", — добавил Евгений Дикий.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он неоднократно обращался к американским властям с просьбой предоставить Киеву лицензию на локальное производство ЗРК Patriot. Такая инициатива обусловлена острой необходимостью усиления ПВО. А задержки с поставками систем заставляют Украину искать пути самостоятельного решения проблемы.

Добавим, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят предоставить Украине миллиарды евро на новую военную помощь. Однако канцлер Олаф Шольц считает, что в этом нет необходимости.