Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине от Германии: в чем причина

Собеседники журнала Der Spiegel говорят, что Олафа Шольца сейчас больше волнует не полномасштабная война в Украине, а избирательная кампания. В крайнем случае Киев может получить кредит на 50 миллиардов долларов от стран "Большой семерки".

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят предоставить Украине миллиарды евро на новую военную помощь. Канцлер Олаф Шольц считает, что в этом нет необходимости, сообщили источники журнала Der Spiegel.

Министры стремились к тому, чтобы еще до выборов в Бундестаг 23 февраля на поставки оружия Украине сверхпланово выделили около трех миллиардов евро. Бербок и Писториус хотели таким образом показать, что немецкая военная помощь для Украины не иссякнет внезапно.

В списке вооружений были три батареи ПВО Iris-T с ракетами, снаряды для ЗРК Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы, говорят собеседники издания.

Необходимость выделения дополнительной помощи обосновывали существенным ухудшением положения ВСУ на фронте в последние месяцы и ускорением наступления российских войск. Немаловажным стал фактор победы Дональда Трампа на президентских выборах в США: непонятно, продолжит ли Вашингтон помогать Киеву после его инаугурации 20 января.

По информации Der Spiegel, у канцлера не видят срочности в оказании дополнительной военной помощи Украине из-за нежелания ставить будущее правительство Германии перед фактом.

Олаф Шольц считает достаточным 4 млрд евро, заложенные в бюджете страны на 2025 год на военную помощь для Киева. Кроме того, Украина может воспользоваться кредитом в 50 миллиардов долларов от стран "Большой семерки", финансируемый за счет доходов от замороженных активов РФ.

Источники журнала из среды социал-демократов считают, что канцлер не объявляет о поставках оружия Украине в разгар избирательной кампании. Он боится отпугнуть потенциальных избирателей СДПГ.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте считает, что президент Украины Владимир Зеленский "несправедливо" критикует Шольца из-за его промедления в выделении военной помощи.

Шольц ранее критиковал план победы Зеленского и говорил, что главная идея заключается в невозможности прямой войны России и НАТО.