Шольц блокує новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини: у чому причина

Співрозмовники журналу Der Spiegel кажуть, що Олафа Шольца зараз більше хвилює не повномасштабна війна в Україні, а виборча кампанія. У крайньому разі Київ може отримати кредит на 50 мільярдів доларів від країн "Великої сімки".

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус хочуть надати Україні мільярди євро на нову військову допомогу. Канцлер Олаф Шольц вважає, що в цьому нема потреби, повідомили джерела журналу Der Spiegel.

Міністри прагнули до того, щоб ще до виборів до Бундестагу 23 лютого на постачання зброї Україні понадпланово виділили близько трьох мільярдів євро. Бербок і Пісторіус хотіли таким чином показати, що німецька військова допомога для України не вичерпається раптово.

У списку озброєнь були три батареї ППО Iris-T з ракетами, снаряди для ЗРК Patriot, десять колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси, кажуть співрозмовники видання.

Необхідність виділення додаткової допомоги обґрунтовували істотним погіршенням становища ЗСУ на фронті протягом останніх місяців і прискоренням наступу російських військ. Важливим став фактор перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США: незрозуміло, чи продовжить Вашингтон допомагати Києву після його інавгурації 20 січня.

За інформацією Der Spiegel, у канцлера не бачать терміновості в наданні додаткової військової допомоги Україні через небажання ставити майбутній уряд Німеччини перед фактом.

Олаф Шольц вважає достатнім 4 млрд євро, закладені в бюджеті країни на 2025 рік на військову допомогу для Києва. Крім того, Україна може скористатися кредитом у 50 мільярдів доларів від країн "Великої сімки", що фінансується за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Джерела журналу з середовища соціал-демократів вважають, що канцлер не оголошує про постачання зброї Україні в розпал виборчої кампанії. Він боїться відлякати потенційних виборців СДПН.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте вважає, що президент України Володимир Зеленський "несправедливо" критикує Шольца через його зволікання у виділенні військової допомоги.

Шольц раніше критикував план перемоги Зеленського і говорив, що головна ідея полягає в неможливості прямої війни Росії і НАТО.