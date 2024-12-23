"Это несправедливо": в НАТО считают, что Зеленский должен перестать критиковать Шольца

Генсек НАТО Марк Рютте отмечает, что канцлер Германии выделил военной помощи для Украины более чем на 28 млрд евро. Поэтому Киеву стоит поблагодарить Олафа Шольца за эти поставки.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает "несправедливой" критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу предоставления военной помощи. Об этом он сказал в интервью информационному агентству DPA, фрагменты которого приводит Spiegel.

Действующий генсек говорит, что защищал канцлера Германии от критики и резких обвинений украинского главы государства и считает, что следует прекратить такую практику.

"Я часто говорил Зеленскому, чтобы он прекратил критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю, что это несправедливо... То, что сделал Олаф Шольц, впечатляет. Шольц помог тем, что Германия занимает второе место после США в военной поддержке Украины с 28 миллиардами евро, а по некоторым подсчетам даже 34 миллиардами. Это огромная сумма, которая значительно опережает многие другие страны, в том числе крупные экономики Европы", — сказал Рютте.

В то же время он намекнул, что на месте Шольца согласовал бы передачу крылатых ракет Taurus, а также не накладывал бы никаких ограничений на их использование.

"В общем, мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", — сказал генсек НАТО, добавив, что "не ему решать", что именно должны поставлять союзники Украине.

Напомним, Фокус сообщал, что Шольц раскритиковал план победы Зеленского. По мнению канцлера Германии, приоритетом является то, чтобы полномасштабный конфликт на территории Украины не привел к прямым боевым действиям между Россией и НАТО.

Также мы писали, что в ФРГ объявили недоверие правительству Шольца. За роспуск проголосовало большинство депутатов Бундестага. В свою очередь Олаф Шольц планирует предложить президенту Германии распустить парламент.