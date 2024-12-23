"Це несправедливо": в НАТО вважають, що Зеленський має перестати критикувати Шольца

Генсек НАТО Марк Рютте наголошує, що канцлер Німеччини виділив військової допомоги для України на понад 28 млрд євро. Тому Києву варто подякувати Олафу Шольцу за ці поставки.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає "несправедливою" критику президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера ФРН Олафа Шольца щодо питання надання військової допомоги. Про це він сказав в інтервʼю інформаційному агентству DPA, фрагменти якого наводить Spiegel.

Чинний генсек каже, що захищав канцлера Німеччини від критики та різких звинувачень українського глави держави та вважає, що слід припинити таку практику.

"Я часто говорив Зеленському, щоб він припинив критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю, що це несправедливо… Те, що зробив Олаф Шольц, вражає. Шольц допоміг тим, що Німеччина посідає друге місце після США у військовій підтримці України з 28 мільярдами євро, а за деякими підрахунками навіть 34 мільярдами. Це величезна сума, яка значно випереджає багато інших країн, у тому числі великі економіки Європи", – сказав Рютте.

Водночас він натякнув, що на місці Шольца погодив би передачу крилатих ракет Taurus, а також не накладав би ніяких обмежень на їхнє використання.

"Загалом, ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України", – сказав генсек НАТО, додавши, що "не йому вирішувати", що саме мають постачати союзники Україні.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Шольц розкритикував план перемоги Зеленського. На думку канцлера Німеччини, пріоритетом є те, щоб повномасштабний конфлікт на території України не призвів до прямих бойових дій між Росією та НАТО.

Також ми писали, що у ФРН оголосили недовіру уряду Шольца. За розпуск проголосувала більшість депутатів Бундестагу. Своєю чергою Олаф Шольц планує запропонувати президенту Німеччини розпустити парламент.