Партнери не хочуть надавати Україні системи Patriot: ветеран назвав причину (відео)

За словами Євгена Дикого, протягом російсько-української війни у Києва не буде достатньої кількості протиповітряної допомоги. "Залізне небо" з'явиться після її завершення.

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Міжнародні партнери не хочуть надавати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони відчувають, що російські ракети можуть полетіти на них. Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповів військовий аналітик, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Дикий про ЗРК Patriot 25:37 - 27:39

"Вони вже всерйоз навіть починають розглядати варіант, що російські ракети полетять і на них. І в них теж крім Patriot більш нічого немає, що б перехоплювало. Вся безпека Європи забезпечується саме американськими Patriot, відповідно, вони всі лічені", — зазначив він.

Експерт додав, що партнери вже виконали обіцянки з постачання ЗРК Patriot. За словами Євгена Дикого, обіцяні п'ять комплексів вже надали Україні й більше Києву нічого не обіцяли.

Він також пригадав передачу системи Patriot Україні Румунією у 2024 році. Екскомандир батальйону "Айдар" розповів, що тепер країна чекатиме виготовлення нової системи до кінця 2026 року.

"Тому, я думаю, що достатньо ППО в межах цієї війни у нас так і не буде. Так, у нас колись буде "залізне небо", у нас колись буде все покрито нашим ППО, але це вже задача на після війни. Цю війну нам треба пережити з недостатнім ППО", — додав Євген Дикий.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що він неодноразово звертався до американської влади з проханням надати Києву ліцензію на локальне виробництво ЗРК Patriot. Така ініціатива зумовлена гострою потребою посилення ППО. А затримки з постачанням систем змушують Україну шукати шляхи самостійного розв'язання проблеми.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус хочуть надати Україні мільярди євро на нову військову допомогу. Однак канцлер Олаф Шольц вважає, що в цьому нема потреби.