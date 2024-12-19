Україна запросила ліцензію у США на локальне виробництво систем Patriot, — Зеленський

За словами українського президента, ініціатива зумовлена гострою необхідністю посилення ППО. А затримки з поставками систем змушують Україну шукати шляхи самостійного вирішення проблеми.

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Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до американської влади з проханням надати Києву ліцензію на локальне виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це глава держави заявив під час бесіди з читачами французького видання Le Parisien.

"Я дуже багато разів просив у Сполучених Штатів Америки дати ліцензії на виробництво Patriot. Начебто ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав: ні, ми вам не дамо. Але дотепер ми нічого не отримали", — сказав Зеленський.

За його словами, ця ініціатива зумовлена гострою потребою в посиленні оборони українських міст і тилів від російських ракетних ударів. Президент також наголосив, що затримки постачань систем ППО від союзників змушують Україну шукати шляхи самостійного розв'язання проблеми.

"За три роки війни ми досі не отримали тієї кількості систем ППО, яка нам необхідна. Мені пояснювали, що виробничі потужності не дають змоги випускати системи в необхідному обсязі, що є безліч країн, які також очікують на постачання, і є контракти", — додав український лідер.

Перспективи локалізації виробництва

Коментуючи слова Зеленського, оглядачі "Мілітарного" зазначили, що розробка і виробництво зенітних систем MIM-104 Patriot займає роки. Наприклад, контракт Німеччини на чотири батареї передбачає їх постачання тільки до 2027-2029 років. Проблеми з постачаннями стосуються не тільки самих комплексів, а й їхніх ключових елементів — ракет-перехоплювачів.

Наприклад, ракети GEM-T від Raytheon, які ефективні проти аеродинамічних цілей, виробляються в кількості лише 240 одиниць на рік. А ракети PAC-3 MSE від Lockheed Martin, призначені для ураження балістичних цілей, виробляються в кількості близько 500 одиниць на рік. Водночас планується збільшення до 650 одиниць до 2027 року.

Крім того, сам процес виробництва Patriot вимагає співпраці кількох компаній, де Raytheon виступає головним підрядником. Отже, передання ліцензій на виробництво комплексу передбачає значну кількість дозволів і міждержавних угод.

Аналітики наголосили, що наразі прецедентів передання технологій на виробництво Patriot партнерам США немає. Однак приклади локального виробництва ракет до цих комплексів уже є. Так, 2024 року європейська компанія MBDA почала будівництво заводу в Німеччині для виробництва ракет GEM-T за ліцензією.

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Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада заявив, що Україна отримала ще три пускові установки для своїх дефіцитних, але життєво важливих систем ППО Patriot.