Україна отримала три нові пускові установки Patriot від Нідерландів (фото)

За словами прем'єр-міністра Нідерландів Рубена Брекельманса, додаткові установки ЗРК американського виробництва врятують життя і захистять життєво важливу інфраструктуру від руйнівних авіанальотів.

Україна отримала ще три пускові установки для своїх дефіцитних, але життєво важливих систем ППО Patriot. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив у четвер, 28 листопада, що Нідерланди поставили Україні три пускові установки Patriot. Про це він написав у соцмережі X.

Цю інформацію підтвердив український уряд у своїй заяві.

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot

"Українці стикаються з суворою зимою, оскільки руйнівні авіанальоти тривають. Це рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру", — написав Брекельманс у повідомленні в соціальних мережах.

Важливо

Пентагон посилить ППО України: США відправлять понад 500 ракет до систем Patriot і NASAMS

Після удару експериментальною ракетою "Ліщина" минулого тижня, з посиланням на анонімні джерела у військовому командуванні України, з'явилися дані про те, що Київ працює над отриманням доповнень для систем Patriot або американської системи висотної оборони на термінальному рівні — THAAD.

Така система спеціально розроблена для перехоплення балістичних ракет. США передали цю установку Ізраїлю в середині жовтня після того, як Іран почав другу великомасштабну атаку на країну.

Низка країн НАТО поставили Україні системи Patriot або їхні окремі частини, що входять до складу повної батареї. США передали три батареї, а також боєприпаси для системи ППО.

Нагадаємо, що комісія Міноборони виявила 24 000 бракованих 120-мм мін, які поставили в ЗСУ.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, хто з партнерів може забезпечити Україні систему ПРО THAAD за $3 млрд.