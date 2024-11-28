Украина получила три новые пусковые установки Patriot от Нидерландов (фото)

По словам премьер-министра Нидерландов Рубена Брекельманса, дополнительные установки ЗРК американского производства спасут жизни и защитят жизненно важную инфраструктуру от разрушительных авианалетов.

Украина получила еще три пусковые установки для своих дефицитных, но жизненно важных систем ПВО Patriot. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил в четверг, 28 ноября, что Нидерланды поставили Украине три пусковые установки Patriot. Об этом он написал в соцсети X.

Эту информацию подтвердило украинское правительство в своем заявлении.

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot

"Украинцы сталкиваются с суровой зимой, поскольку разрушительные авианалеты продолжаются. Это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру", — написал Брекельманс в сообщении в социальных сетях.

Важно

Пентагон усилит ПВО Украины: США отправят более 500 ракет к системам Patriot и NASAMS

После удара экспериментальной ракетой "Орешник" на прошлой неделе, со ссылкой на анонимные источники в военном командовании Украины, появились данные о том, что Киев работает над получением дополнений для систем Patriot или американской системы высотной обороны на терминальном уровне — THAAD.

Такая система специально разработана для перехвата баллистических ракет. США передали эту установку Израилю в середине октября после того, как Иран начал вторую крупномасштабную атаку на страну.

Ряд стран НАТО поставили Украине системы Patriot или их отдельные части, входящие в состав полной батареи. США передали три батареи, а также боеприпасы для системы ПВО.

Напомним, что комиссия Минобороны выявила 24 000 бракованных 120-мм мин, которые поставили в ВСУ.

Также Фокус в своем материале разбирался, кто из партнеров может обеспечить Украине систему ПРО THAAD за $3 млрд.