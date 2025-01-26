"Це повна дурнииця": експерт спростував заяви мера Львова про відкриття аеропортів в Україні

Андрій Садовий раніше заявив, що з цього питання, ймовірно, буде ухвалено політичне рішення. Однак, на думку Костянтина Криволапа, існують норми ІКАО, з якими "домовитися" неможливо.

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Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі КИЇВ24 розкритикував заяву мера Львова Андрія Садового про можливість відновлення роботи аеропортів в Україні найближчим часом. За його словами, забезпечення безпеки польотів вимагає реального захисту від можливих загроз, зокрема балістичних атак.

Криволап підкреслив, що поточний рівень захисту, навіть у містах із розгорнутими системами ППО, залишається недостатнім для безпечного функціонування цивільної авіації. А політичного рішення з цього питання бути не може, оскільки існують міжнародні норми та інтереси страхових компаній.

Наприклад, існують норми ІКАО — це стандарт Міжнародної організації цивільної авіації, в яких містяться вимоги до фізичних і технічних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, персоналу та інших елементів авіасполучення. І з цими нормами "домовлятися" неможливо, переконаний експерт.

"Політичного рішення в питаннях безпеки не може бути. Політик не може сказати, що це буде безпечно. Це, перепрошую, повна нісенітниця!" — сказав Криволап.

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Крім того, виникає питання, чи може мер Львова забезпечити безпеку пасажирів, літаків і персоналу аеропортів, як це вимагають норми ІКАО. Особливо це стосується прильоту балістичних ракет. Таким чином, в умовах триваючої війни та загрози ракетних ударів домогтися дозволу на відновлення міжнародних рейсів буде неможливо.

"Як може політик забезпечити безпеку, не маючи систем Patriot? Адже ми досі не отримали шість таких комплексів", — додав експерт.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що 2025 року в Україні "однозначно" почнуть працювати кілька аеропортів. За його словами, для цього є "технічні та інші можливості", але остаточне рішення має бути політичним. Однак конкретних деталей щодо аеропортів або умов їхньої роботи Садовий не розкрив.

Нагадаємо, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що міжнародні партнери не хочуть додатково надавати Україні ЗРК Patriot. За його словами, обіцяні п'ять комплексів уже надали й більше Києву нічого не обіцяли.