Из Варшавы можно будет улететь в 5 новых городов Европы: Wizz Air запускает дополнительные маршруты

Wizz Air, одна из ведущих авиакомпаний Европы, объявила о дальнейшем расширении своей деятельности в аэропорту Варшава-Шопена. В летнем сезоне 2026 года перевозчик добавит еще один самолет Airbus A321neo, увеличив количество базирующихся в польской столице воздушных судов до 15.

Параллельно с инвестициями во флот Wizz Air запускает пять новых международных маршрутов из Варшавы. Новые рейсы соединят столицу Польши с Фару (Португалия), Брашовом (Румыния), Ламеция-Терме (Италия), Таллинном (Эстония) и Миноркой (Испания) — последнее направление станет совершенно новой станцией в сети авиакомпании. Билеты уже доступны по ценам от 99 злотых (1100 грн) на сайте wizzair.com и в мобильном приложении Wizz Air, сообщает пресс-служба компании.

Новые направления Wizz Air

Новые маршруты значительно расширяют маршрутную сеть Wizz Air из Варшавы, предлагая пассажирам широкий выбор туристических и культурных направлений. Фару открывает прямой доступ к региону Алгарве с его живописным побережьем и мягким климатом, Брашов — к сердцу Трансильвании со средневековым наследием и горными пейзажами. Ламеция-Терме усиливает сообщение с югом Италии и регионом Калабрия, а Таллинн соединяет Варшаву с одной из самых динамичных столиц Северной Европы.

Особым событием станет открытие рейсов на Минорку — впервые в истории Wizz Air начнет полеты на Балеарский остров. Направление предоставит польским путешественникам прямой доступ к одному из самых популярных средиземноморских курортов Испании, известного своими природными ландшафтами, чистыми пляжами и ориентацией на устойчивый туризм.

Новые маршруты Wizz Air из Варшавы

Варшава — Фару: вторник, суббота, от 269 PLN (3100 грн), с 31 марта 2026;

Варшава — Брашов: вторник, суббота, от 109 PLN (1200 грн), с 9 июня 2026;

Варшава — Ламеция-Терме: понедельник, среда, пятница, от 159 PLN (1800 грн), с 30 марта 2026;

Варшава — Таллинн: ежедневно, от 99 PLN (1100 грн), с 29 марта 2026;

Варшава — Минорка (Маон): среда, воскресенье, от 159 PLN (1800 грн), с 29 марта 2026.

