Wizz Air снова летает в один из ближайших к Украине международных аэропортов

Лоукостер Wizz Air официально возобновил работу своей базы в румынском городе Сучава — одном из ближайших к Украине международных аэропортов. Аэропорт расположен в регионе Буковина и активно используется пассажирами с приграничных территорий.

Авиакомпания разместила на базе два современных самолета Airbus A321neo и объявила о запуске семи новых маршрутов в пять стран. В декабре из Сучавы открыли рейсы в Болонью, Милан (Бергамо), Венецию, Карлсруэ/Баден-Баден, Бирмингем, Ларнаку и Брюссель (Шарлеруа). В январе 2026 года Wizz Air также увеличит частоту рейсов в Дортмунд — до четырех в неделю, сообщает пресс-служба компании.

Wizz Air в Румынии

Благодаря восстановлению базы авиакомпания предложит более 130 тысяч дополнительных мест в зимнем сезоне. Всего из международного аэропорта "Штефан чел Маре" Wizz Air будет выполнять 13 маршрутов в шесть стран. Билеты уже доступны на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании.

Во время первого рейса с обновленной базы компания также отметила пассажиров — пять жителей Сучавы получили специальные ваучеры на будущие перелеты. В Wizz Air отмечают, что возвращение базы является частью стратегии расширения присутствия в Румынии и соответствует росту спроса на бюджетные авиапутешествия.

Аэропорт в Сучаве

Местные власти сообщают, что аэропорт Сучавы проходит масштабную модернизацию: установлена система посадки ILS CAT III, идет подготовка к строительству нового терминала и обновление инфраструктуры. Это должно существенно улучшить сообщение региона с Европой и повысить привлекательность аэропорта для авиакомпаний и пассажиров.

