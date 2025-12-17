Wizz Air знову літає до одного з найближчих до України міжнародних аеропортів

Лоукостер Wizz Air офіційно відновив роботу своєї бази в румунському місті Сучава — одному з найближчих до України міжнародних аеропортів. Аеропорт розташований у регіоні Буковина та активно використовується пасажирами з прикордонних територій.

Авіакомпанія розмістила на базі два сучасні літаки Airbus A321neo та оголосила про запуск семи нових маршрутів до п’яти країн. У грудні з Сучави відкрили рейси до Болоньї, Мілана (Бергамо), Венеції, Карлсруе/Баден-Бадена, Бірмінгема, Ларнаки та Брюсселя (Шарлеруа). У січні 2026 року Wizz Air також збільшить частоту рейсів до Дортмунда — до чотирьох на тиждень, повідомляє пресслужба компанії.

Wizz Air в Румунії

Завдяки відновленню бази авіакомпанія запропонує понад 130 тисяч додаткових місць у зимовому сезоні. Загалом із міжнародного аеропорту "Штефан чел Маре" Wizz Air виконуватиме 13 маршрутів до шести країн. Квитки вже доступні на офіційному сайті та в мобільному застосунку авіакомпанії.

Під час першого рейсу з оновленої бази компанія також відзначила пасажирів — п’ять мешканців Сучави отримали спеціальні ваучери на майбутні перельоти. У Wizz Air наголошують, що повернення бази є частиною стратегії розширення присутності в Румунії та відповідає зростанню попиту на бюджетні авіаподорожі.

Аеропорт в Сучаві

Місцева влада повідомляє, що аеропорт Сучави проходить масштабну модернізацію: встановлено систему посадки ILS CAT III, триває підготовка до будівництва нового терміналу та оновлення інфраструктури. Це має суттєво покращити сполучення регіону з Європою та підвищити привабливість аеропорту для авіакомпаній і пасажирів.

