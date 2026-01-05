Один из крупнейших аэропортов Европы отменил 450 рейсов: что произошло

Один из самых загруженных аэропортов Европы был вынужден отменить 450 рейсов. Тысячи людей пострадали от этого.

Сотни рейсов в крупном европейском аэропорту были отменены из-за снега и низких температур. Об этом пишет The Sun.

Отменены сотни рейсов в аэропорту

Амстердамский аэропорт Схипхол в Нидерландах является главным транспортным узлом для британцев, путешествующих в Европу и осуществляющих пересадки на дальнемагистральные рейсы. Аэропорт отменил 450 рейсов из-за погодных условий.

Нидерландское информационное агентство ANP также предупредило, что ожидается, что это количество будет расти в течение дня.

Отменены все маршруты в и из Великобритании. А поскольку самолеты короткомагистральных рейсов перевозят от 150 до 200 пассажиров, это означает, что тысячи британцев пострадают от инцидента.

KLM, национальный перевозчик Нидерландов, больше всего пострадал от отмены. Они заявили в онлайн-заявлении: "Из-за продолжающейся зимней погоды воздушное движение в Схипхоле нарушено. С прошлой пятницы KLM, к сожалению, пришлось отменить сотни рейсов в и из Схипхола. Ожидается, что зимние условия продолжатся в ближайшие дни".

Из-за отмены пострадали тысячи людей Фото: Unsplash

Что делать людям

Авиакомпания уже отменила 300 рейсов и заявила, что ожидается, что это число возрастет. Людям рекомендуется связаться со своей авиакомпанией перед путешествием, чтобы узнать, их рейс все еще выполняется.

Если он отменен, авиакомпании должны перебронировать вас на следующий доступный рейс, даже если это другая авиакомпания. Если вы согласны на возмещение от авиакомпании, она больше не обязана заботиться об альтернативных рейсах или отелях.

А из-за погодных условий, которые "вышли из-под контроля авиакомпании", вы также не сможете требовать компенсации за любые задержки.

