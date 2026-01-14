Ніколи так не робіть: ці 10 речей видають невиховану людину в літаку

Подорожі літаком можуть бути стресовими, але це не дає вам права бути невихованими в аеропорту чи літаку. Одним з моментів, де манери, здається, зникають, є процес посадки.

Під час підготовки до посадки на літак важливо бути уважним до своїх попутників, каже HuffPost Джекі Вернон-Томпсон, засновниця школи етикету "Зсередини назовні".

Натовп біля виходу на посадку

"Не будьте вошами біля виходу на посадку!" — каже Джоді Р.Р. Сміт, президент Mannersmith Etiquette Consulting.

Це ті люди, які юрмляться біля виходу на посадку при першому ж оголошенні перед посадкою. Будь ласка, перегляньте свої документи на посадку, перевірте, чи є у вас посадкова група, а потім зачекайте, поки вашу групу викличуть.

Просто вдихніть, відійдіть від черги на посадку та терпляче чекайте своєї черги.

Спроба сісти на посадку раніше за свою групу

"Авіакомпанії створили ситуацію, коли посадка на літак стає дедалі стресовішою", — каже Сміт.

Стягнення плати за зареєстрований багаж, а потім повідомлення пасажирам повного рейсу, що місця над головою не вистачить, створює дефіцит та посилює тривогу.

Багато людей вирішують літати лише з ручною поклажею, яка поміщається в верхній багажний відсік, щоб уникнути необхідності прибувати до аеропорту раніше та тягати за собою масивну, важку сумку. Крім того, подорожувати з легким багажем краще для навколишнього середовища, оскільки важчий багаж вимагає більше палива і, таким чином, збільшує вуглецевий слід.

Подорожувати з легким багажем краще для навколишнього середовища Фото: Unsplash

Проштовхування людей

"Не штовхайтеся на трапі", — каже Сміт.

Уникайте спроб проштовхуватися повз людей у ​​вузькому проході літака. Змиріться з тим, що очікування неминуче, і просто зробіть все можливе, щоб укласти свої речі та зайняти своє місце якомога ефективніше, коли настане ваша черга.

Блокування проходів

"Після посадки в літак якомога швидше займіть своє місце. Якщо вам потрібно покласти ручну поклажу у верхній простір, зробіть це ефективно, а потім сядьте", — радить Вернон-Томпсон.

Не блокуйте прохід довше, ніж потрібно. Звертайте увагу на чергу позаду вас.

Звертайте увагу на чергу позаду вас Фото: Unsplash

Займати більше місця в багажному відділенні, ніж вам дозволено

Як зазначено в правилах авіакомпанії, ви маєте право покласти невелику ручну поклажу, яка відповідає обмеженням за розміром, у верхнє відділення. Однак ваша менша сумочка або інша сумка повинна лежати під сидінням перед вами.

Не займайте більше місця в багажному відділенні, ніж вам дозволено. Якщо ви віддаєте перевагу більшому простору для ніг, краще здати багаж.

Сісти не на тому місці

"Ознайомтеся з номером свого місця", — радить Готтсман.

Якщо ви випадково сядете на чуже місце, звичайно, вибачтеся, але тримайте під рукою посадковий талон, щоб підтвердити, чи це ваше місце, чи чиєсь інше.

Помилки трапляються, але спробуйте перевірити, чи займаєте ви потрібне місце, перш ніж сісти. І не сідайте навмисно на інше місце.

Якщо є причина, чому ви можете захотіти помінятися місцями з іншим пасажиром, зачекайте, поки він сяде, а потім ввічливо запитайте, чи не згоден він.

Вдаряти людей сумкою

Окрім того, що під час посадки потрібно триматися за ручку сумки, завжди потрібно бути обережним, коли піднімаєш її на верхній багажник. Ви ж не хочете випадково вдаритися чиєюсь головою.

А якщо ви бачите, як хтось намагається підняти свою сумку та потенційно становить небезпеку для оточуючих, запропонуйте свою допомогу.

Розмовляти по телефону

Як тільки ви сядете, не соромтеся писати текстові повідомлення та гортати сторінки. Ви навіть можете тихо поговорити — наголос на тиші. Але якщо це уповільнить процес посадки, відкладіть екрани, поки не досягнете свого місця.

Відкидання спинки сидіння

Не відкидайте спинку сидіння одразу після посадки. Це ускладнює посадку та влаштування пасажирів у ряду позаду вас. "Як тільки ви сядете, не відкидайте одразу спинку сидіння для зручності", — каже Вернон-Томпсон.

Правильний протокол полягає в тому, щоб утримуватися від відкидання спинки сидіння, доки пілот не дасть дозволу.

Турбування бортпровідника

Не турбуйте бортпровідника протягом цього часу, якщо вам не потрібна допомога з якимось аспектом посадки. Його завдання в цей момент — забезпечити безперебійний та безпечний процес. Навіть якщо ви перебуваєте в бізнес-класі, дозвольте їм дотримуватися своєї процедури.

"Зачекайте, поки всі сядуть, перш ніж просити коктейль", — каже Готтсман.

