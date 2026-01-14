Чотири великі аеропорти Європи змушені закритися: що сталося

Ще більше європейських аеропортів тимчасово закрилися через ожеледицю. Пасажирам рекомендується звертатися до своєї авіакомпанії для отримання оновленої інформації.

Чотири великі аеропорти змушені закритися через "інтенсивний крижаний дощ" та сильний сніг, що спричинили хаос по всій Європі. Про це пише The Sun.

У Європі масово скасовують авіарейси

"Несприятливі погодні умови" призвели до короткочасного закриття аеропортів у Відні (Австрія), Будапешті (Угорщина) та Братиславі (Словаччина).

Злітно-посадкові смуги у Відні тимчасово закрилися через товстий шар льоду, який, як повідомляється, постійно замерзав.

"Через поточні погодні умови очікуються перебої в рейсах до та з Відня 13 січня 2026 року", — йдеться в заяві на вебсайті аеропорту.

Тим часом аеропорт Будапешта повідомив, що існують "підвищені ризики для безпеки, спричинені чорним льодом та сильним обмерзанням".

"Через несприятливі погодні умови, як і в кількох аеропортах Центральної Європи, у Міжнародному аеропорту Будапешта імені Ференца Ліста було запроваджено тимчасове закриття аеропорту", ​​— йдеться в повідомленні.

У Європі скасовують авіарейси через сильні морози та ожеледицю Фото: Unsplash

Що робити пасажирам

Після короткочасного закриття Братислава знову відкрилася 14 січня вранці о 11:15 за місцевим часом, попередивши пасажирів, що в результаті затримки продовжаться.

Тим часом, аеропорт Вацлава Гавела в Празі продовжував працювати в обмеженому режимі, незважаючи на "інтенсивний крижаний дощ".

"Станом на 11:00 кількість дозволених рейсів на прибуття збільшена з 2 до 6 на годину через операції з видалення льоду та для забезпечення експлуатаційної готовності злітно-посадкових смуг та інших зон повітряного простору", — йдеться в заяві.

Працівники авіагалузі наголошують, що безпека польотів, пасажирів та співробітників залишається головним пріоритетом.

Пасажирам, які подорожують до або з будь-якого з вищезазначених вузлів, рекомендується слідкувати за останніми оновленнями від свого аеропорту та авіакомпанії.

