Настоящий "Северный полюс" на Киевском море: вблизи столицы нашли интересную локацию (видео)

На Киевском море появилась необычная локация для зимних фото — настоящие снежные дюны, которые превратили водохранилище в заснеженную пустыню. Пейзажи уже окрестили "северным полюсом" неподалеку от столицы.

Эту локацию нашли блогеры "Киевоманы" Даша и Виталик и поделились видео с Киевского моря в своем TikTok-аккаунте. По их словам, всего в 15 минутах езды от Киева можно оказаться среди бескрайних заснеженных просторов, где водохранилище полностью сковало льдом, а ветер сформировал настоящие снежные дюны.

В видео автор обращает внимание, что место выглядит как настоящий "Северный полюс". Однако несмотря на красоту пейзажей, к поездке стоит подготовиться предостерегает: одеть максимально теплую одежду, взять с собой чай или кофе и быть очень осторожными на льду, ведь в отдельных местах он может проваливаться даже вблизи берега. Локация, о которой идет речь, расположена возле села Лютеж на Киевском море.

На Киевском море недалеко от столицы появилась необычная зимняя локация со снежными дюнами. Фото: "Київ ІНФО" / Telegram

В описании к видео блогеры также объяснили, как добраться до этой местности, и, по их утверждениям, эта локация доступна даже для тех, кто не имеет собственного авто. Достаточно сесть на любую маршрутку в направлении Киев — Лютеж, доехать до конечной остановки, пройти за магазин "Фора", и уже примерно через 100 метров открывается побережье Киевского водохранилища. Для путешествия на автомобиле ориентир остается тот же — село Лютеж и магазин "Фора".

Стоит заметить, что Лютеж — это село в Вышгородском районе Киевской области, расположенное на берегу Киевского водохранилища. Оно находится примерно в 22 километрах к северу от столицы. По данным Google Maps, расстояние от Киева до Лютежа составляет около 32 километров, а ориентировочное время в пути — около 36 минут.

Напомним, что 14 января в Украине сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью от -10 до -15 градусов. В частности, в столице сильные морозы, но без осадков.

И все же, по прогнозам синоптиков, до конца недели в Украине еще будет царить очень холодная погода. Вероятного потепления следует ожидать в конце января.