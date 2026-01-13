Справжній "Північний полюс" на Київському морі: поблизу столиці знайшли цікаву локацію (відео)

На Київському морі з’явилася незвична локація для зимових фото — справжні снігові дюни, які перетворили водосховище на засніжену пустелю. Краєвиди вже охрестили "північним полюсом" неподалік столиці.

Цю локацію знайшли блогери "Києвомани" Даша та Віталік та поділилися відео з Київського моря у своєму TikTok-акаунті. За їхніми словами, всього за 15 хвилин їзди від Києва можна опинитися серед безкраїх засніжених просторів, де водосховище повністю скувало кригою, а вітер сформував справжні снігові дюни.

У відео автор звертає увагу, що місце виглядає як справжній "Північний полюс". Однак попри красу краєвидів, до поїздки варто підготуватися застерігає: одягнути максимально теплий одяг, взяти з собою чай або каву та бути дуже обережними на льоду, адже в окремих місцях він може провалюватися навіть поблизу берега. Локація, про яку йдеться, розташована біля села Лютіж на Київському морі.

На Київському морі неподалік столиці з'явилася незвична зимова локація зі сніговими дюнами. Фото: "Київ ІНФО" / Telegram

В описі до відео блогери також пояснили, як дістатися до цієї місцевості, і, за їх твердженнями, ця локація доступна навіть для тих, хто не має власного авто. Достатньо сісти на будь-яку маршрутку у напрямку Київ — Лютіж, доїхати до кінцевої зупинки, пройти за магазин "Фора", і вже за приблизно 100 метрів відкривається узбережжя Київського водосховища. Для подорожі автомобілем орієнтир залишається той самий — село Лютіж та магазин "Фора".

Варто зауважити, що Лютіж — це село у Вишгородському районі Київської області, розташоване на березі Київського водосховища. Воно знаходиться приблизно за 22 кілометри на північ від столиці. За даними Google Maps, відстань від Києва до Лютежа становить близько 32 кілометрів, а орієнтовний час у дорозі — близько 36 хвилин.

Нагадаємо, що 14 січня в Україні збережеться морозна погода з температурою повітря вночі від -10 до -15 градусів. Зокрема, у столиці сильні морози, але без опадів.

Та все ж, за прогнозами синоптиків, до кінця тижня в Україні ще пануватиме дуже холодна погода. Ймовірного потепління слід очікувати наприкінці січня.