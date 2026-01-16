"Блокуючий антициклон": синоптики розповіли, коли суворі морози підуть з України

У Центральній Європі протягом останнього тижня фіксували суттєве підвищення температури повітря. І це дає надію, що незабаром і в Україні скінчаться морози, які продовжуються завдяки впливу блокуючого антициклону з північного сходу.

Синоптикиня Наталія Птуха в коментарі OBOZ.UA пояснила, що відбувається із атмосферними процесами і як це впливає на погоду в Україні.

За її прогнозами, змін у погоді не варто очікувати раніше ніж 20 січня.

Зараз над Україною сформувалося потужне поле високого атмосферного тиску, яке блокує надходження теплішого повітря.

"Якихось змін упродовж другої декади січня, тобто до 20-х чисел, і навіть на початку третьої декади поки що немає", – сказала Птуха.

Наталя Птуха пояснила, що нинішню погоду в Україні визначає блокуючий антициклон, розташований на північний схід від території держави. Саме він забезпечує погоду без опадів і надходження холодних повітряних мас зі сходу та північного сходу.

На більшій частині України, зокрема в північних, центральних та східних регіонах, за наявними прогнозами й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.

Тому, попри потепління в Центральній Європі, різкого підвищення температури в Україні найближчим часом очікувати не варто.

Прогноз Птухи підтверджує начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. Він зауважив, що у короткострокових прогнозах не видно відчутного потепління, а морози не відступають. Сибірський антициклон посилюватиметься.

"З 16 січня, у зв'язку з посиленням сибірського антициклону в атмосфері розпочнеться масштабна перебудова циркуляції. Західне перенесення теплих повітряних мас буде заблоковане. До нашого регіону безперешкодно надходитиме сухе, холодне континентальне повітря. Головну роль у формуванні погодних умов гратиме не Атлантика, а Сибір… це зумовить довготривалий період морозів та безсніжжя. Із позитиву – в денні години яскраве сонце дещо пом’якшуватиме морозний натиск", - пояснив синоптик.

Він нагадав, що січень – це найхолодніший зимовий місяць із середньою температурою повітря, навіть за останні найбільш теплі 30 років – мінус 3,5 градусів морозу: "Морози інтенсивністю 10-15 градусів не є дивиною, а скоріше нормою".

"Утепляємось та тримаємось", - резюмував Постригань.

