Потепління вже не за горами: Діденко розповіла, коли в Україні буде плюсова температура

В Україні дещо покращується погода — вже наступного тижня стовпчики термометрів можуть показувати плюсову температуру. Однак і в наступні дні денна температура ставатиме вищою.

Водночас ночі й надалі будуть достатньо холодними. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

За її словами, з 25-26 січня денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеличких "плюсів".

Натомість вже з завтрашнього дня денна температура буде вищою. 21 січня погоду визначатиме антициклон, тому опадів не буде, буде багато сонця.

Вночі буде достатньо прохолодно, -10-17 градусів. Однак вдень температура складатиме -4-8, на півночі місцями до -10 градусів. У південній частині України температура можливо сягатиме нуля.

У Києві найближчої ночі температура складатиме -12-14 градусів, вдень буде -6-8 градусів. Однак синоптикиня попередила, що на дорогах столиці буде ожеледиця.

"Цей тиждень треба протриматися спокійно, навіть якщо буде нелегко, але з наступного тижня все ж морози мають відступити. Кому цікаво — сьогодні сильні магнітні бурі, тому подекуди в Україні спостерігалося полярне сяйво, наприклад, на Тернопільщині, Дніпропетровщині", — розповіла Діденко.

Прогноз Укргідрометцентру

За даними Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні 21 січня ще зумовлюватиме область високого тиску, проте значно нижчих значень від попередніх, оскільки тиск інтенсивно падатиме.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 12-17°, місцями 20° морозу, вдень 5-10° морозу; на решті території вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу, на півдні країни та Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла.

Погода на 21 січня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Раніше еколог Олександр Соколенко попередив, що на зміну південним циклонам з арктичним холодом, на Україну з боку Росії насувається Сибірський антициклон, який ще більше посилить морози в країні.

Також Фокус писав, що у Центральній Європі протягом останнього тижня фіксували суттєве підвищення температури повітря. Через це можна сподіватися, що незабаром і в Україні скінчаться морози.