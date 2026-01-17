Буде ще холодніше, ніж зараз: з боку Росії на Україну насувається Сибірський антициклон

Морози в Україні посилюватимуться. На зміну південним циклонам з арктичним холодом, на Україну з боку Росії насувається Сибірський антициклон, який також називають Азійським, бо формуватися він може над Сибіром, Монголією або Китаєм.

Антициклон з Сибіру, який покриває всю північ континенту, як правило набуває своєї потужності наприкінці січня-початку лютого. Про це ТСН розповів еколог Олександр Соколенко.

Зазвичай, зона високого тиску обмежується Уральськими горами, але якщо антициклон вийде за їх межі, то може накрити не тільки Україну. Наразі Сибірський антициклон поступово розширює зону впливу, зачепивши Липецьку та Курську області Росії та просувається у бік України.

"Вплив антициклону вже відчуває Київська область та Київ, де панує холодне північно-східне повітря", — наголошує Соколенко.

Наступного понеділка чи вівторка зона холодного повітря вже має охопити Польщу, Румунію, Угорщину. Білорусь та країни Балтії вже потерпають від сильних морозів. Але зона високого тиску антициклону пошириться аж до східної Німеччини.

Холодна маса повітря Сибірського антициклону заважає формуватися хмарам, тому прогнозується морозна, але сонячна погода. Натомість через відсутності "захисного екрану" з хмар вночі відбуватиметься інтенсивніше охолодження земної поверхні, й температура знижуватиметься більше. Вдень, зауважив еколог, температура повітря може становити -8 градусів, а вночі спускатися до -20.

Сибірський антициклон, зауважує Олександр Соколенко, витискає теплі атмосферні фронти, які надходять з Атлантики, роблячи наші зими "теплими", та заважає рухатися у східному напрямку. Натомість атмосферні фронти, рухаючись по периферії зони високого тиску, "подорожуватимуть" у напрямку Північного кола. У Фінляндії, а також у російських Мурманську та Архангельську, буде відчутно тепліше, ніж в Україні.

Нагадаємо, стовпчики термометрів можуть опускатися до -20…-25 градусів щонайменше до початку лютого.

За даними інтерактивної платформи Ventusky, сильні морози в Україні можуть протриматися до кінця січня.