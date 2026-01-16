Холоди до -25: синоптик спрогнозував, скільки триватиме морозна погода в Україні

Стовпчики термометрів українців можуть опускатися до -20, а подекуди й до -25 градусів іще щонайменше тиждень. Така ситуація триватиме щонайменше до початку лютого.

Прогноз погоди в Україні дав синоптик Віталій Постригань. За його словами, у найближчій перспективі на українців чекає лише ще більше падіння температури.

Він зазначив, що лівобережжя Черкаської області перебуває в епіцентрі холоду вже четверту добу. Тут фіксується середньодобова температура -11…-15, що на 9-13 градусів нижче за норму. Мінімально температура опускалася до -20, а на поверхні снігу — до -23, що стало найнижчим показником від початку зими.

"Цікаво, але сьогодні вранці у західній частині Норвегії, місті Флоро +7. Ми наче помінялись місцями зі звиклими до холоду скандинавами, однак нічого дивного — на календарі зима. І була б вона ще красивішою і в радість, якби не цей клятий сусід", — сказав Віталій Постригань.

При цьому з посиланнями на кліматичні дані експерт зазначив, що морозна погода в Україні тривалістю від 7 до 10 днів у цей період зими є типовою для континентального клімату.

В Україні 16 січня спостерігаються морози до -21 Фото: скриншот

"Січень далекого 1963-го увійшов в кліматичну історію як найхолодніший із середньою температурою -15,4 при нормі на той час -5,8. Зі свіжого — 2006, 2010 і 2012 роки, відмічалися схожі з нинішніми затяжні періоди морозів", — розповів синоптик.

Він додав, що останні п'ять років через глобальне підвищення температури погода в Україні взимку була подібною до західніших європейських країн.

Погода в Україні: скільки триватимуть морози

Віталій Постригань пояснив, що зараз над континентом Євразія, від Далекого Сходу аж до грецької столиці Афін, домінує антициклон, який називають сибірським. Він розтягнувся на відстань близько 7 тисяч км і блокує, як стіна, тепло з Атлантики та відкриває шлях для безперешкодного вторгнення полярного холоду.

Сибірський антициклон на мапі Євразії Фото: Facebook

"Тому, ще як мінімум тиждень у нас переважатимуть помірні та сильні морози. 17-20 січня вночі прогнозується -15…-20, а місцями до -25, вдень -9…-14. Опадів не чекаємо, на дорогах місцями ожеледиця", — розповів фахівець.

За його словами, українська територія лишатиметься в сухому континентальному повітрі з низькими температурами до 25 січня, а пом'якшення погоди в Україні можливе лише за умови "ослаблення позицій цієї гори холоду".

Нагадаємо, за даними інтерактивної платформи Ventusky, сильні морози в Україні можуть протриматися до кінця січня.

Синоптикиня Наталія Птуха також казала, що суворі морози підуть не раніше третьої декади місяця.