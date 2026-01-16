Холода до -25: синоптик спрогнозировал, сколько продлится морозная погода в Украине

Столбики термометров украинцев могут опускаться до -20, а иногда и до -25 градусов еще как минимум неделю. Такая ситуация продлится как минимум до начала февраля.

Прогноз погоды в Украине дал синоптик Виталий Постригань. По его словам, в ближайшей перспективе украинцев ждет лишь еще большее падение температуры.

Он отметил, что левобережье Черкасской области находится в эпицентре холода уже четвертые сутки. Здесь фиксируется среднесуточная температура -11...-15, что на 9-13 градусов ниже нормы. Минимально температура опускалась до -20, а на поверхности снега — до -23, что стало самым низким показателем с начала зимы.

"Интересно, но сегодня утром в западной части Норвегии, городе Флоро +7. Мы как будто поменялись местами с привыкшими к холоду скандинавами, однако ничего удивительного — на календаре зима. И была бы она еще красивее и в радость, если бы не этот проклятый сосед", — сказал Виталий Постригань.

При этом со ссылками на климатические данные эксперт отметил, что морозная погода в Украине продолжительностью от 7 до 10 дней в этот период зимы является типичной для континентального климата.

В Украине 16 января наблюдаются морозы до -21 Фото: скриншот

"Январь далекого 1963-го вошел в климатическую историю как самый холодный со средней температурой -15,4 при норме на то время -5,8. Из свежего — 2006, 2010 и 2012 годы, отмечались схожие с нынешними затяжные периоды морозов", — рассказал синоптик.

Он добавил, что последние пять лет из-за глобального повышения температуры погода в Украине зимой была подобной западным европейским странам.

Погода в Украине: сколько будут продолжаться морозы

Виталий Постригань объяснил, что сейчас над континентом Евразия, от Дальнего Востока до греческой столицы Афин, доминирует антициклон, который называют сибирским. Он растянулся на расстояние около 7 тысяч км и блокирует, как стена, тепло из Атлантики и открывает путь для беспрепятственного вторжения полярного холода.

Сибирский антициклон на карте Евразии Фото: Facebook

"Поэтому, еще как минимум неделю у нас будут преобладать умеренные и сильные морозы. 17-20 января ночью прогнозируется -15...-20, а местами до -25, днем -9...-14. Осадков не ждем, на дорогах местами гололедица", — рассказал специалист.

По его словам, украинская территория будет оставаться в сухом континентальном воздухе с низкими температурами до 25 января, а смягчение погоды в Украине возможно лишь при условии "ослабления позиций этой горы холода".

Напомним, по данным интерактивной платформы Ventusky, сильные морозы в Украине могут продержаться до конца января.

Синоптик Наталья Птуха также говорила, что суровые морозы пойдут не раньше третьей декады месяца.