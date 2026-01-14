Сильные морозы до -20 продержатся в Украине до конца января: когда синоптики прогнозируют потепление

В Украину пришел затяжной арктический холод, который удержит сильные морозы как минимум на ближайшие две недели. Более того, по прогнозам синоптиков, в части регионов ночная температура регулярно будет опускаться до -20 градусов.

Как сообщает интерактивная погодная платформа Ventusky, над восточной Европой сформировалась устойчивая масса арктического воздуха, которая надолго закрепилась и над территорией Украины. По прогнозам источника, в течение следующих по меньшей мере 14 дней температура ночью будет снижаться примерно до -20 градусов, тогда как дневные максимумы в большинстве областей будут колебаться в пределах около -10 градусов. Кроме того, метеомодели не показывают быстрого изменения погодного сценария, поэтому резкого потепления в ближайшее время не ожидается.

В то же время синоптик Наталья Диденко отмечает, что "спуск с зимней вершины в весеннюю долину будет в начале морозным". По ее словам, уже в ночь на 15 января температура воздуха составит -12...-18 градусов, а в северных областях местами будет опускаться до -20. Днем в большинстве регионов ожидается -4...-9 градусов, на севере — -9...-14.

На западе страны морозы будут слабее: прогнозируют -3...-8 градусов, а во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях температура будет колебаться вблизи нулевой отметки — от 0 до -2 градусов. Местами возможен небольшой снег, однако в северных и центральных областях существенных осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Украине 15 января Фото: Укргидрометцентр

Зато в Киеве 15 января осадки маловероятны, но ночью температура снизится до -16...-18 градусов, а днем составит -10...-12. В целом, по словам синоптика, в ближайшее время морозы будут оставаться доминирующими, хотя страна уже находится на пике зимы и постепенно начинает движение в сторону медленного потепления.

"Морозы будут доминировать в ближайшее время, не вылезаем из двойных штанов, свитеров, носков и термобелья. Но начинаем понемногу, спроквола улавливать ароматы из теплой мартовской долины — все же мы на вершине зимы, начинаем спуск))", — говорится в заметке эксперта.

Напомним, что, по мнению синоптиков, до конца недели в Украине еще будет царить очень холодная погода, однако уже с 19 января прогнозируется потепление.

