Сильні морози до -20 протримаються в Україні до кінця січня: коли синоптики прогнозуть потепління

В Україну прийшов затяжний арктичний холод, який утримає сильні морози щонайменше на найближчі два тижні. Ба більше, за прогнозами синоптиків, у частині регіонів нічна температура регулярно опускатиметься до -20 градусів.

Як повідомляє інтерактивна погодна платформа Ventusky, над східною Європою сформувалася стійка маса арктичного повітря, яка надовго закріпилася і над територією України. За прогнозами джерела, протягом наступних щонайменше 14 днів температура вночі знижуватиметься приблизно до -20 градусів, тоді як денні максимуми в більшості областей коливатимуться в межах близько -10 градусів. Крім того, метеомоделі не показують швидкої зміни погодного сценарію, тож різкого потепління найближчим часом не очікується.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що "спуск із зимової вершини у весняну долину буде на початках морозним". За її словами, вже в ніч на 15 січня температура повітря становитиме -12…-18 градусів, а в північних областях місцями опускатиметься до −20. Удень у більшості регіонів очікується -4…-9 градусів, на півночі — -9…-14.

На заході країни морози будуть слабшими: прогнозують -3…-8 градусів, а у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях температура коливатиметься поблизу нульової позначки — від 0 до -2 градусів. Місцями можливий невеликий сніг, однак у північних та центральних областях істотних опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні 15 січня Фото: Укргідрометцентр

Натомість у Києві 15 січня опади малоймовірні, але вночі температура знизиться до -16…-18 градусів, а удень становитиме -10…-12. Загалом, за словами синоптикині, найближчим часом морози залишатимуться домінуючими, хоча країна вже перебуває на піку зими й поступово починає рух у бік повільного потепління.

"Морози домінуватимуть найближчим часом, не вилазимо із подвійних штанів, светрів, шкарпеток та термобілизни. Але починаємо потроху, спроквола вловлювати пахощі із теплої березневої долини — все ж ми на вершині зими, починаємо спуск))", — йдеться в дописі експертки.

Нагадаємо, що, на думку синоптиків, до кінця тижня в Україні ще пануватиме дуже холодна погода, однак вже з 19 січня прогнозується потепління.

