Будет еще холоднее, чем сейчас: со стороны России на Украину надвигается Сибирский антициклон

Морозы в Украине будут усиливаться. На смену южным циклонам с арктическим холодом, на Украину со стороны России надвигается Сибирский антициклон, который также называют Азиатским, потому что формироваться он может над Сибирью, Монголией или Китаем.

Антициклон из Сибири, который покрывает весь север континента, как правило, приобретает свою мощность в конце января-начале февраля. Об этом ТСН рассказал эколог Александр Соколенко.

Обычно, зона высокого давления ограничивается Уральскими горами, но если антициклон выйдет за их пределы, то может накрыть не только Украину. Сейчас Сибирский антициклон постепенно расширяет зону влияния, задев Липецкую и Курскую области России и продвигается в сторону Украины.

"Влияние антициклона уже чувствует Киевская область и Киев, где царит холодный северо-восточный воздух", — отмечает Соколенко.

В следующий понедельник или вторник зона холодного воздуха уже должна охватить Польшу, Румынию, Венгрию. Беларусь и страны Балтии уже страдают от сильных морозов. Но зона высокого давления антициклона распространится до восточной Германии.

Відео дня

Холодная масса воздуха Сибирского антициклона мешает формироваться облакам, поэтому прогнозируется морозная, но солнечная погода. Зато из-за отсутствия "защитного экрана" из облаков ночью будет происходить интенсивное охлаждение земной поверхности, и температура будет снижаться больше. Днем, отметил эколог, температура воздуха может составлять -8 градусов, а ночью спускаться до -20.

Сибирский антициклон, отмечает Александр Соколенко, вытесняет теплые атмосферные фронты, которые поступают из Атлантики, делая наши зимы "теплыми", и мешает двигаться в восточном направлении. Зато атмосферные фронты, двигаясь по периферии зоны высокого давления, будут "путешествовать" в направлении Северного круга. В Финляндии, а также в российских Мурманске и Архангельске, будет ощутимо теплее, чем в Украине.

Напомним, столбики термометров могут опускаться до -20...-25 градусов как минимум до начала февраля.

По данным интерактивной платформы Ventusky, сильные морозы в Украине могут продержаться до конца января.