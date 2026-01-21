Киев без графиков, Днепр — отключения по 7 часов: в ДТЭК рассказали, когда света станет больше

Энергетики рассказали, что сейчас ситуация со светом остается сложной. В столице тяжелее всего в Днепровском и Деснянском районах. Легче станет только когда спадут морозы.

Так, Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO, опубликовал пост в соцсетях, в котором объяснил, какая сейчас ситуация в энергосистеме.

Что касается Киева, то ситуация по столице остается очень сложной, продолжаются экстренные отключения и не действуют графики: "В Днепровском и Деснянском районе чуть более 40 тыс. клиентов остаются без подключения после последнего обстрела".

О ситуации в Днепре Коваленко рассказал, что сейчас применяются до 4,5 очередей одновременно, а промежутки отключений в графике могут превышать 7 часов.

"Из-за повреждения и большой нагрузки на сети, энергетики просто не могут давать больше света. Держимся. Мы уже прошли большую половину зимы. По прогнозам, морозы постепенно будут спадать, и это должно облегчить ситуацию", — написал Сергей Коваленко, отметив, что энергетики делают все возможное, чтобы вернуться к стабильности.

В ДТЭК объяснили, почему до сих пор нет графиков отключения света в Киеве: ведь после атак врага по энергообъектам столицы, энергетики прежде всего запитали критическую инфраструктуру. Но энергосистема города работает в глубоком аварийном режиме.

Доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно Киеву зимой. Именно поэтому в городе действуют экстренные отключения.

"Графики не работают. Свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от текущего состояния системы. Поэтому отключения могут быть длительными и неравномерными", — пояснили в ДТЭК.

В сообщении подчеркнули, что ни одна энергосистема мира никогда не выдерживала таких масштабных разрушений, ведь в этом отопительном сезоне не было ни одного дня без обстрелов энергосистемы.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Спасибо вам за стойкость! Свет держится", — резюмировали энергетики.

Напомним, киевляне в соцсетях показали, как выживают в мороз без света, воды и отопления.

По состоянию на утро 21 января в столице без тепла оставались около 4000 домов, а без света — около 60% жилого фонда.