Київ без графіків, Дніпро — відключення по 7 годин: у ДТЕК розповіли, коли світла стане більше

Енергетики розповіли, що наразі ситуація зі світлом лишається складною. У столиці найважче в Дніпровському та Деснянському районах. Легше стане тільки коли спадуть морози.

Так, Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO, опублікував пост в соцмережах, в якому пояснив, яка нині ситуація в енергосистемі.

Щодо Києва, то ситуація по столиці залишається дуже складною, тривають екстрені відключення та не діють графіки: "У Дніпровському та Деснянському районі трохи більше 40 тис. клієнтів залишаються без підключення після останнього обстрілу".

Про ситуацію в Дніпрі Коваленко розповів, що зараз застосовуються до 4,5 черг одночасно, а проміжки відключень у графіку можуть перевищувати 7 годин.

"Через пошкодження і велике навантаження на мережі, енергетики просто не можуть давати більше світла. Тримаймось. Ми вже пройшли більшу половину зими. За прогнозами, морози поступово спадатимуть, і це має полегшити ситуацію", - написав Сергій Коваленко, зауваживши, що енергетики роблять усе можливе, щоб повернутися до стабільності.

У ДТЕК пояснили, чому досі немає графіків відключення світла у Києві: адже після атак ворога по енергооб'єктах столиці, енергетики насамперед заживили критичну інфраструктуру. Але енергосистема міста працює в глибокому аварійному режимі.

Доступної електроенергії в рази менше, ніж потрібно Києву взимку. Саме тому у місті діють екстрені відключення.

"Графіки не працюють. Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від поточного стану системи. Через це відключення можуть бути тривалими та нерівномірними", - пояснили у ДТЕК.

В повідомленні підкреслили, що жодна енергосистема світу ніколи не витримувала таких масштабних руйнувань, адже цього опалювального сезону не було жодного дня без обстрілів енергосистеми.

"Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Дякуємо вам за стійкість! Світло тримається", - резюмували енергетики.

Нагадаємо, кияни у соцмережах показали, як виживають у мороз без світла, води та опалення.

Станом на ранок 21 січня в столиці без тепла залишалися близько 4000 будинків, а без світла — близько 60% житлового фонду.