Експерт розповів, як прийдешнє потепління може змінити графіки вимкнення світла в Києві

Уже найближчими днями температура повітря за вікном зміниться в бік підвищення і навіть покаже "плюс". Українці сподіваються, що коли сильні морози підуть на спад, ситуація з графіками вимкнення електроенергії стабілізується і стане більш передбачуваною.

Голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко згоден, що потепління полегшує проблему і знижує споживання, однак зазначає, що в тій ситуації, в якій зараз перебуває, наприклад, Київ, це не призведе миттєво до поліпшення. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Телеграфу"

"Електрика буде доступнішою за таких температур. Ми ще не рахували точно, але я думаю, що це додає півтори-дві години на добу. Але сказати, що це вирішить ситуацію, зараз не можна", — пояснив Харченко.

Тому про кардинальне поліпшення ситуації говорити не доводиться, а ось про покрокове — так. Під час потепління можна буде провести настроювальні роботи, щоб перед наступними холодами система була налагоджена.

За інформацією ДТЕК, зараз енергосистема столиці перебуває в глибокому аварійному режимі, навіть після загоєння критичної інфраструктури. Експерт згоден, що це дійсно так, оскільки в Києві фактично не залишилося генерації всередині міста:

"Вона за фактом знищена або пошкоджена настільки, що повернути її найближчим часом неможливо. Відповідно, Київ переведений на повне живлення ззовні. Там теж досить багато пошкоджень. Я можу сподіватися, що десь через 5-7 днів у Києві можна буде хоча б чітко працювати за графіком".

Напередодні енергетики пояснили, чому досі немає графіків відключення світла в Києві. Річ у тім, що зараз доступної електроенергії в рази менше, ніж потрібно столиці взимку. Саме тому в місті діють екстрені відключення.

У ДТЕК підкреслили, що жодна енергосистема світу ніколи не витримувала таких масштабних руйнувань, адже в цьому опалювальному сезоні не було жодного дня без обстрілів енергосистеми. В умовах безпрецедентних атак зараз триває боротьба за кожен мегават потужності, запевнив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

