Графики отключения в Киеве: когда к ним могут вернуться и от чего это зависит, — YASNO

Ситуация в энергосистеме Киева является одной из самых сложных в Украине. Многие дома энергетики подключают практически в ручном режиме.

Из-за этого сложно прогнозировать сроки возвращения столицы к стабилизационным графикам отключений. Об этом рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в комментарии изданию Telegraf.

По его словам, сейчас устойчивость энергосистемы Киева зависит от трех факторов:

Погода — мороз, снег и дождь прямо влияют на работу энергосистемы и скорость ее восстановления. Также каждые -5 градусов увеличивают общее потребление примерно на 5 МВт. Ведь люди включают электрообогреватели, когда отсутствует центральное отопление. Это приводит к перегрузке и авариям на сетях.

Восстановление энергосистемы — каждая последующая авария снижает прочность системы, из-за чего во время следующего ремонта может потребоваться замена большего количества оборудования.

Обстрелы — пока сложно прогнозировать, куда будет бить враг и какими будут последствия.

Когда в Киеве могут вернуть плановые графики отключения света?

По словам Сергея Коваленко, ситуация сейчас одна из самых сложных в Украине за все время. В то же время есть надежда, что ситуация улучшится, когда температура на улице станет выше, а нагрузка на сеть немного спадет.

Почему в одних домах выключают свет, а в других — нет?

Коваленко ответил на жалобы о том, что некоторые районы столицы, в частности Новопечерские Липки, якобы имеют свет круглосуточно, и их не выключают "в ручном режиме", что не похоже на справедливое распределение.

По его словам, сейчас в столице действуют экстренные отключения электроэнергии. Из-за чего энергетики действительно "в ручном режиме" подключают и отключают жилые дома к энергосистеме.

При этом соседние дома могут быть подключены к разным линиям передач. Поэтому когда одна из линий повреждена, то по ней могут не передавать электроэнергию или подавать ограниченно. Зато по второй линии может передаваться та электроэнергия, которую невозможно подать по первой.

"Есть и еще одна причина, почему в домах, стоящих рядом, разная продолжительность отключений. Кто-то может быть элементарно лучше подготовлен, имеет резервное питание. Снаружи дома обычно этого не видно", — пояснил Коваленко.

Напомним, что 23 января в ряде областей ввели аварийные отключения света, из-за чего ранее обнародованные графики временно не действуют. Самая сложная ситуация со светом остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Накануне энергетики объяснили, почему до сих пор нет графиков отключения света в Киеве. Дело в том, что сейчас доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно столице зимой. Именно поэтому в столице действуют экстренные отключения.