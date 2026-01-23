Аварийные отключения света: в каких областях 23 января электроэнергию отключают не по графику

23 января после очередных российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине резко осложнилась ситуация с электроснабжением. В ряде областей ввели аварийные отключения света, из-за чего ранее обнародованные графики временно не действуют.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", ограничения ввели из-за повреждения энергосистемы в результате обстрелов.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", — отмечает ведомство.

Также украинцев просят потреблять электроэнергию максимально экономно и следить за официальными сообщениями облэнерго в своих регионах.

Киев

В столице по распоряжению "Укрэнерго" действуют аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики пока не применяются. Жителей Киева призывают уменьшить потребление электричества в случае его наличия, чтобы помочь стабилизировать работу энергосистемы.

Киевская область

В Киевской области также введены аварийные отключения света. Графики обесточиваний временно не действуют. Ограничения объясняют сложной ситуацией в энергосистеме после обстрелов.

Днепропетровская область

В ДТЭК сообщили, что на Днепропетровщине аварийные отключения введены по команде "Укрэнерго". В регионе применяют экстренные ограничения электроснабжения, а предыдущие графики не используются. Ситуация может меняться в зависимости от состояния сетей.

Одесская область

Аварийные отключения действуют и в Одесской области. В ДТЭК отметили, что ограничения ввели из-за осложнения работы энергосистемы. Жителей просят следить за официальными обновлениями от облэнерго.

Харьковская область

В "Харьковоблэнерго" проинформировали, что в Харькове и области применяют аварийные отключения для стабилизации ситуации в сети. В то же время в регионе продолжают действовать и почасовые графики. Энергетики отмечают, что из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру ситуация остается напряженной.

Сумская область

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что утром, по указанию "Укрэнерго", в регионе снова ввели аварийные отключения для нескольких очередей потребителей. Причиной стали повреждения энергосистемы после российских ударов. В компании уточняют, что очереди аварийных отключений не совпадают с почасовыми.

В каких регионах самая сложная ситуация со светом

Кроме того, в своей публикации в Telegram премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что восстановление энергосистемы продолжается по всей стране, однако самая сложная ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Сейчас над возвращением света и тепла круглосуточно работают более 160 аварийных бригад, в том числе привлеченных из других регионов.

"Отдельный фокус — на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределительной генерации. Правительство готово оказать всю необходимую поддержку. Ожидаем активную работу от Киевской городской власти. Никаких препятствий и задержек в подключении не должны быть", — отметила чиновница.

Стоит заметить, что из-за масштабных отключений электроэнергии и отопления в Киеве многие заведения питания вынуждены временно прекращать работу.

Также Фокус писал, что, по мнению экспертов, хоть из-за потепления в Украине снизится потребление электроэнергии, это не приведет мгновенно к улучшению.