Аварійні відключення світла: у яких областях 23 січня електроенергію вимикають не за графіком

23 січня після чергових російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні різко ускладнилася ситуація з електропостачанням. У низці областей запровадили аварійні відключення світла, через що раніше оприлюднені графіки тимчасово не діють.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", обмеження ввели через пошкодження енергосистеми внаслідок обстрілів.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", — зауважує відомство.

Також українців просять споживати електроенергію максимально ощадливо та стежити за офіційними повідомленнями обленерго у своїх регіонах.

Київ

У столиці за розпорядженням "Укренерго" діють аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки наразі не застосовуються. Мешканців Києва закликають зменшити споживання електрики у разі її наявності, щоб допомогти стабілізувати роботу енергосистеми.

Київська область

У Київській області також запроваджено аварійні відключення світла. Графіки знеструмлень тимчасово не діють. Обмеження пояснюють складною ситуацією в енергосистемі після обстрілів.

Дніпропетровська область

У ДТЕК повідомили, що на Дніпропетровщині аварійні відключення введені за командою "Укренерго". У регіоні застосовують екстрені обмеження електропостачання, а попередні графіки не використовуються. Ситуація може змінюватися залежно від стану мереж.

Одеська область

Аварійні відключення діють і в Одеській області. У ДТЕК зазначили, що обмеження запровадили через ускладнення роботи енергосистеми. Мешканців просять стежити за офіційними оновленнями від обленерго.

Харківська область

У "Харківобленерго" проінформували, що в Харкові та області застосовують аварійні відключення для стабілізації ситуації в мережі. Водночас у регіоні продовжують діяти й погодинні графіки. Енергетики наголошують, що через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація залишається напруженою.

Сумська область

В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що зранку, за вказівкою "Укренерго", у регіоні знову ввели аварійні відключення для кількох черг споживачів. Причиною стали пошкодження енергосистеми після російських ударів. У компанії уточнюють, що черги аварійних відключень не збігаються з погодинними.

В яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом

Крім того, у своїй публікаці в Telegram прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що відновлення енергосистеми триває по всій країні, однак найскладніша ситуація залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Наразі над поверненням світла й тепла цілодобово працюють понад 160 аварійних бригад, зокрема залучених з інших регіонів.

"Окремий фокус — на забезпеченні Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподільної генерації. Уряд готовий надати всю необхідну підтримку. Очікуємо активну роботу від Київської міської влади. Жодних перешкод і затримок у підключенні не повинні бути", — зауважила посадовиця.

Варто зауважити, що через масштабні відключення електроенергії та опалення в Києві багато закладів харчування змушені тимчасово припиняти роботу.

Також Фокус писав, що, на думку експертів, хоч через потепління в Україні знизиться споживання електроенергії, це не призведе миттєво до поліпшення.